蔡英文花蓮授旗誓師拚勝選 盼打破家族政治

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民進黨主席蔡英文（2排左2）6日到花蓮縣黨部，出席授旗誓師大會，親自授旗給黨籍花蓮縣長參選人Kolas Yotaka（前中），盼齊心打贏年底選戰、打破家族政治。中央社記者李先鳳攝 111年9月6日

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（中央社記者李先鳳花蓮縣6日電）民進黨主席蔡英文今天出席花蓮縣黨部授旗誓師大會，蔡英文授旗給縣長參選人Kolas Yotaka，由她帶領「榮耀花蓮隊」黨內各公職參選人打贏年底選戰，希望打破家族政治「解放花蓮」。

蔡英文致詞表示，花蓮選戰很辛苦，但「艱困，不代表不可能」。Kolas認真有能力，有完整的中央歷練、開拓的視野，更是一個有勇氣的人。讓Kolas當縣長，將花蓮產業再升級、拚出多元市場，把最好的花蓮，行銷到全世界。

蔡英文指出，要一起打破花蓮的家族政治，把花蓮治理好，讓花蓮人覺得很光榮，從2008年擔任黨主席以來，花蓮一直是每一任黨主席最大的挑戰，知道這裡很困難，但從來沒有忘記對花蓮人的承諾。

蔡英文說，2010年花蓮立委補選，派出條件最好的蕭美琴，雖然那次沒有贏，但那次是一場非常感動的選舉；2012年，蕭美琴出任不分區立委，她可以回到最熟悉的國際外交領域，但她選擇與花蓮人在一起，那時，常看她每週末提著貓籠辛苦往來台北、花蓮之間。

蔡英文指出，民進黨的傳統就是立法院交通委員會一定會優先禮讓東部立委，因為知道花蓮的交通建設是最需要的，蕭美琴當時爭取了很多建設，把花蓮交通、產業、觀光做好，讓花蓮人可以有更多、更好的工作。

蔡英文說，今年再度派出優秀人選Kolas，第一次看到Kolas時她擔任桃園原民局長，聽完她的簡報覺得非常能幹，講話清楚，條理分明帶著自信，相信她是原住民具代表性重要的人，所以後來持續讓她有更好機會，提名她為不分區立委，之後在行政院、總統府歷練。

蔡英文表示，這幾年不斷布建花蓮長照服務網，前瞻基礎建設預算也強化部落文化健康站的硬體設施，在原鄉部落裡長照服務做好，年輕人有就業機會，老人家得到更好的照顧，「長期照顧2.0，2016年我擔任總統的時候，全國預算只有50億，今年達到600億，明年會達到670億。」Kolas未來若當縣長，跟中央一起合作將做得更好。

蔡英文強調，選戰倒數81天，民進黨要用好的地方政策來說服花蓮人、用好的中央政績來爭取鄉親的支持。民進黨所有候選人和黨公職，都要全力衝刺，把民進黨的理念、和對花蓮的願景，一遍又一遍講給花蓮的朋友聽，越艱困就越要拚，要在不可能中創造可能。

Kolas也發表競選縣長願景，她說，花蓮縣長徐榛蔚與丈夫傅崐萁輪流當縣長已13年，接下來4年，花蓮人要「解隔離」，11月26日大家要「出關」了。

國民黨花蓮縣黨部主委張逸華接受媒體聯訪表示，民主政治人民作主，過去都是人民智慧的選擇，不應糟蹋、污衊、詆毀人民自由選舉的智慧。（編輯：謝雅竹）1110906

民進黨主席蔡英文（前中）6日出席花蓮縣黨部授旗誓師大會時指出，盼一起打破花蓮家族政治，把花蓮治理好，讓花蓮人覺得很光榮，從2008年擔任黨主席以來，花蓮一直是每一任黨主席最大的挑戰，知道這裡很困難，但從來沒有忘記對花蓮人的承諾。中央社記者李先鳳攝 111年9月6日