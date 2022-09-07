傘兵秦良丰用盡全身力氣學步車復建 父高興又不捨

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（中央社記者黃雅詩台北7日電）4年前在漢光演習發生跳傘意外，墜落地面奇蹟生還的傘兵秦良丰再傳好消息。他的父親秦天人今天表示，秦良丰近日已能靠學步車輔助繞行醫院一周，但他踏出每一步都「用盡全身力氣」，艱辛過程令人不捨。

隸屬於陸軍特戰指揮部特3營的秦良丰，2018年參與漢光操演從飛行高度1300呎的C-130力士型運輸機跳傘，因主傘張傘不完全、副傘吃風不足，直接落地，一度昏迷、癱瘓，但終奇蹟生還，他以堅強意志進行復健，被人稱作「鋼鐵傘兵」，總統蔡英文也曾探視秦良丰的復健狀況。

秦天人今天在臉書貼出秦良丰復健影片，他表示，「高興中難過、難過中高興」一直是這幾年他們全家人的心境寫照，看到秦良丰復健過程的艱辛，他也常不斷自問「我是否有做對？一開始我的方向選擇是否有正確？這方法對良丰的現在及將來是否有幫助？」

秦天人表示，每次看到秦良丰艱辛努力，尤其在碰到一些無法突破障礙時的那種表情，「為了怕父母擔心而一直默默承受，都沒有展現負面情緒」，他也知道秦良丰一直在擔心自己的未來，看在作父母眼中，那種感受真的很不捨。

秦天人表示，前兩天秦良丰說要用學步車走醫院一圈試試，想挑戰一下自己的體力，起初還沒問題，但走到快要終點時，真的沒力了，只好將腳部的負重沙袋拿掉，「最後是用撐的撐到終點」，終於達標走完醫院一圈。

秦天人表示，秦良丰的軍中袍澤都來鼓勵他，在走最後一段路，袍澤用軍中「特有訓練方式」來激勵秦良丰，例如「良丰不要再撐了！你要不要退訓啦！良丰退訓好了！」

秦天人表示，最後秦良丰花了45分鐘走完醫院一圈，他全家也陪著秦良丰一起走，但對家人來說輕鬆的一圈，卻是秦良丰要用盡全身氣力的一圈。

秦良丰今年6月復健情況突破，能在復健台上自行翻身，當時秦天人分享影片指出，秦良丰「達成這最艱難的第一步」，讓家人又看到希望。

秦天人詳細地在臉書記錄秦良丰復健過程並表示，很多醫生告知他，以秦良丰受傷嚴重的程度，正常來說應該是躺在床上插著三管，「復健這條道路孤單又艱辛，謝謝良丰一直沒有放棄，爸爸媽媽能做的就是陪在他身邊」。（編輯：郭無患）1110907