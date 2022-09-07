串連5女力戰將 蔡英文：要擴大「會做事」隊伍

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者葉素萍台北7日電）民進黨主席蔡英文今天串連5名女性縣市長參選人指出，年底九合一選舉，要擴大「會做事」隊伍，成為地方執政新標準。她說，對手陣營也有許多位女性參選人，喜歡把自己稱作「媽媽市長」，但她們把大部分心力，放在送往迎來。

民進黨下午召開「女力會做事」形象影片公布記者會，蔡英文與新竹市長參選人沈慧虹、彰化縣長參選人黃秀芳、南投縣長參選人蔡培慧、屏東縣長參選人周春米，花蓮縣長參選人Kolas Yotaka共同出席。

蔡英文說，民進黨是一個會做事的團隊。在中央，有衝衝衝行政院長蘇貞昌所帶領的執政團隊，在地方，有7個會做事的執政縣市團隊。無論是中央、還是地方，亮眼執政成績禁得起考驗。

她說，面對年底九合一選舉，民進黨要擴大「會做事」隊伍，成為地方執政的新標準，要讓「會做事」，翻轉停滯不前的都市，成為城市進步、市政升級的動力。

蔡英文說，民進黨5名「會做事戰隊」成員都是女性戰將，經過中央、地方的豐富歷練，在各自專業領域擁有優秀的表現，她們串連起來，將翻轉全台東西南北的5座城市，展現「女力會做事，會做事最有力」的特質。

蔡英文表示，沈慧虹集專業及執行力於一身，擁有豐富的城市治理經驗。用「愛鄉的戰鬥力」翻轉南投縣的蔡培慧，用專業和拔地而起的力量，將創造「城鄉共好」的南投。

蔡英文指出，黃秀芳用「耐煩的溝通力」，翻轉彰化縣。黃秀芳善於傾聽，知道彰化的需要，懂得如何把彰化人的力量團結起來。讓彰化成功的升級轉型，讓年輕人願意回鄉，重啟彰化風光大縣的榮景。

她說，周春米用「堅毅的守護力」，延續榮耀，讓屏東縣再升級。未來將在現任縣長潘孟安打下的施政基礎，守護屏東的光榮與驕傲，讓屏東的交通跟醫療再升級。

蔡英文表示，Kolas將用「勇敢無懼的行動力」翻轉花蓮縣，用跨族群、跨政黨、跨世代的榮耀花蓮升級計畫，將花蓮從「家族政治」解隔離。

蔡英文說，這5名女力戰將絕對能夠強化「女力會做事，會做事最有力」的亮眼招牌。

蔡英文強調，一個會做事的領導者，城市治理者，不能一味地只求討好人，只求與人為善。對手陣營也有許多位女性候選人，喜歡把自己稱作「媽媽市長」。但她們對市政可能毫無關注，把大部分的心力，放在送往迎來。

蔡英文說，對手陣營的參選人當中，不只行政效率低落，還有家族干政，與黑金派系、地方勢力勾結等問題，甚至因為貪瀆，遭到起訴。這樣的縣市長，已經不能再讓城市進步。這樣的縣市長，不但犧牲了市民的利益，更讓市民沒有光榮感。

蔡英文指出，民進黨是會做事的政黨，推出的每一位參選人，會把優秀的治理能力和成績，帶到全台灣的每一個角落，和中央共同合作，這就是民進黨的「會做事連線」。這5名參選人絕對都能夠繼續擦亮綠色執政招牌，把清廉、勤政、愛鄉土的精神，落實到台灣每一個縣市。（編輯：蘇志宗）1110907