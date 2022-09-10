兩國論來龍去脈 張榮豐揭與美方在東京溝通秘辛

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（中央社記者溫貴香台北10日電）前國安會副秘書長張榮豐今天接受媒體專訪揭露「兩國論」折衝祕辛，他表示，前總統李登輝拋出兩國論後，他銜命與美國官員在東京溝通，會議氣氛很不愉快，美方要求時任陸委會主委蘇起下台負責，但李登輝並沒有同意。

張榮豐接受自由時報「官我什麼事」專訪，針對李登輝於1999年7月9日接受德國之聲訪問時拋出「兩國論」，他澄清，前陸委會主委蘇起說這是少數人的決策，不恰當且不符合事實。

他說明，1998年6月30日時任美國總統柯林頓在上海宣布對台三不政策。7月上旬時任國安局長殷宗文訪問德國，見了德國總理柯爾，柯爾建議台灣應該找國際法學者幫忙設計，強化台灣國際地位。

殷宗文回國後向李登輝報告，同時也有位日本學者向李登輝建議，應該在國際法庭上採取行動，才能鞏固台灣的地位。

同年9月，李登輝正式成立小組。由於當時在國安會任職的現任總統蔡英文專長是法律，張榮豐因此建議請她來負責。9月的時候，提出正式的報告。

張榮豐強調，蔡英文在報告中講得很清楚：第一個階段是先把法律弄清楚，第二個階段再找政治和兩岸的學者，再加上主管的部門來一起討論，因此這不是少數人關起門來做的研究。

張榮豐說，1998年的12月17日，李登輝開了一次國安會議，各主管單位都有來，包括蘇起。這也代表李登輝不是關起門來做這個決定，國安會已經先預告了。

至於李登輝接受德國之聲訪問拋出兩國論，張榮豐說，當天詢答內容由時任新聞局長程建人和蘇起草擬，李登輝看了稿子後不滿意，叫時任國安會副秘書長林碧炤重擬一份。後來，李登輝用鉛筆在某一段畫一個斜槓寫下：「台灣不是叛逃的一省，至少是、兩岸是特殊的國與國關係」。

張榮豐則認為這議題沒成熟，還有兩個階段要溝通，且重要的不是宣示而是行動，因此把這段話劃掉，但李登輝又加回去。

張榮豐表示，他經歷過95年、96年的台海危機，認為這個東西還沒有評估，可能有風險。那天下午李登輝接受德國之聲訪問的同時，他召開幕僚會議開始做危機預防，並打電話給殷宗文，殷宗文也覺得應該要有所準備。

張榮豐透露，台灣當時想派人到美國去解釋，美國拒絕了。他後來與殷宗文、林碧炤還有另外一位民間人士，4人在7月30日搭機到東京，美方除了時任國防部亞太副助理部長坎貝爾以外，現場還有一些高階的官員。

「那場會議很不愉快」。張榮豐回憶，美方質疑這麼重要的事為什麼不先通知；他們則告訴美方，中共的戰機開始出來了。「美方說你們（台灣）自己這邊先搞定，中共那邊他們（美方）會去搞定」。他們向美方解釋為什麼要提出「特殊的國與國關係」，對方回應I don’t care（我不在意），他們比較在意的是What’s next（你們接下來要幹什麼）。

張榮豐說，美國人會中提出蘇起必須要下台、負起責任，認為整個事件是因為蘇起以陸委會主委的身分，宣布從此不再有一個中國。他們回台後向李登輝報告，但李登輝並沒同意，因為人事不允許美國指手畫腳。

張榮豐也反駁，蘇起指99年的危機處理是他做的，這個是違反作業程序。像大宗物資的掌握、油電這一些東西，股市、匯市，甚至軍事的準備，都不是陸委會有辦法指揮，所有應變計畫，都是幕僚團隊做的。（編輯：黃瑞弘）1110910