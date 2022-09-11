遇見小廚神Liya 蔡總統：我筷子停不下來[影]

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

影片來源：民主進步黨

（中央社記者葉素萍台北11日電）總統蔡英文今天說，她前陣子和小廚神朱如茵（Liya）合做蜜汁烤鰻魚米粉，食材選用屏東鰻魚和新竹米粉，再加上西式烹飪手法，搭配米酒和最愛的香菜調味，鹹甜中帶點酸提味，「讓我筷子停不下來」。

蔡總統今天透過臉書分享影片，她說，前陣子到「一碗麵的時間」下廚，這是她第一次上廚房網路實境節目，幸好有Liya在，她一點也不擔心。

蔡總統說，她和Liya合做一道蜜汁烤鰻魚米粉，食材選用的是屏東鰻魚和新竹米粉，再加上西式烹飪手法，搭配米酒和她最愛的香菜調味，鹹甜中帶點酸提味，「讓我筷子停不下來」。

蔡總統表示，Liya真的不愧是「小小頂級廚師美國版第八季」的冠軍，她參賽時才10歲，就已經把台菜料理出新高度，端上國際舞台，征服嚴厲評審的胃，讓世界看見台菜之美，真的非常不簡單。

她說，經過這次合作，她覺得Liya是一位非常認真、勇敢的女生，下廚時不忘跟她分享競賽中「Girls rule the world」的信念，的確在這個女力時代，很多事情女生都能做得很好。

蔡總統指出，錄影當天剛好是Liya 14歲生日，除了祝Liya生日快樂，她也送上一件畫畫、下廚兩穿的圍裙，希望Liya繼續勇敢追夢，發揮女力迎接更多挑戰。（編輯：張良知）1110911