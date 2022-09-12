接見青商總會幹部 蔡總統盼一起宣傳18歲公民權

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（中央社記者葉素萍台北12日電）總統蔡英文今天在總統府接見「國際青年商會中華民國總會第70屆菁英幹部」，她呼籲大家除了在18歲公民權修憲複決投下關鍵一票，也希望發揮影響力，一起來宣傳18歲公民權，讓這項複決案可以過關。

蔡總統致詞感謝青商總會發掘許多專業又傑出的青年，為社會帶來正面能量，她很佩服青商夥伴掌握社會需求與時代脈動，持續為組織、為台灣社會帶來改變。

她舉例，當大家看到台灣社區環境需要改變，就推出「329玩美角落計畫」，與社區民眾一起透過彩繪，讓髒亂小巷有新的風貌；疫情使世界更數位化，政府也成立數位發展部，青商總會積極推動數位轉型，讓青年的創意更多元地落實在行動當中。

蔡總統在談話中並提到年底的18歲公民權修憲複決。

總統說，青商會是全球最大的青年NGO組織，入會年齡就是18歲，這是支持18歲公民權最有力的理由，她相信青商會的所有好朋友應該是最支持的。

她指出，長期以來，青商總會持續透過各式各樣的活動，吸引更多青年關心社會議題、參與公共事務；蔡總統認為，要提高青年對公共事務參與，一起凝聚進步力量，共同支持18歲公民權，讓台灣的民主可以更進步，11月26日的18歲公民權修憲複決，就是關鍵的機會，絕對不能錯過。

蔡總統強調，這項投票門檻非常高，需要965萬張同意票，比她2020年選舉連任的得票數817萬張，還多出很多很多，她除了要拜託大家投下關鍵一票，也希望大家發揮影響力、一起來宣傳、幫忙18歲公民權，讓這項複決案可以過關。（編輯：郭無患）1110912