興大循環經濟學院揭牌 總統盼打造淨零碳排國家隊

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（中央社記者吳哲豪南投13日電）國立中興大學今天在中興新村舉辦循環經濟研究學院揭牌典禮，總統蔡英文親自到場；蔡總統指出，學院成立後，結合產業界投入資源，打造淨零碳排國家隊，會是產學合作最佳典範。

國立中興大學上午在南投中興新村舉辦南投校區進駐暨循環經濟研究學院揭牌典禮，出席貴賓除蔡總統外，還有行政院秘書長李孟諺、中興大學校長薛富盛等人。

蔡總統致詞時說，2050年淨零轉型不僅是全世界的目標，也是台灣的目標，推動能源轉型也是執政團隊最重要的目標之一；循環經濟研究學院成立，就是為了培育更多全方位人才，加速推動淨零轉型。

蔡總統指出，中興大學是全台第1所成立循環經濟研究學院的大學，她相信在成立學院後，再結合產業界投入資源，打造淨零碳排國家隊，會是產學合作最佳典範。

蔡總統表示，學院成立後會聚焦在新農業、綠色半導體及智慧科技3大領域，相信透過政府與民間共同努力下，能培育出更多產學實作能力及具有學術研究視野的研究人才。

中興大學也發布新聞稿指出，除了成立循環經濟研究學院外，明年將啟動第2階段進駐，包含9個專業學院以及方舟植物園、昆蟲博物館等，興大南投校區的規劃以歐美大學城為概念，保留白牆紅瓦、低樓層的景觀特色，導入智慧管理與再生能源，未來不論是運動場域或展覽場館，都將開放在地居民使用，打造共融生活空間。（編輯：陳仁華）1110913