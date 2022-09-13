網傳正副總統生日宴大打出手 府：假訊息已報案

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網傳總統蔡英文（右）與副總統賴清德（左）於生日宴大打出手，總統府發言人張惇涵表示，這是不折不扣的假訊息。（中央社檔案照片）

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（中央社記者溫貴香台北13日電）總統府發言人張惇涵今天表示，總統蔡英文沒有所謂的「生日宴」，網傳「蔡總統與賴副總統於生日宴大打出手」，是不折不扣的假訊息，總統府已蒐證並向警方報案偵辦，呼籲各界勿以訛傳訛。

網傳「蔡總統與賴副總統於生日宴大打出手」，總統府發言人張惇涵表示，這是不折不扣的假訊息，內容極度荒誕不實。

張惇涵表示，蔡總統沒有所謂的生日宴，更遑論謠言中造假情事。對於相關不實的圖文影音，總統府已蒐證並向警方報案偵辦，呼籲各界切勿以訛傳訛，也切勿轉傳錯假訊息。（編輯：謝佳珍）1110913