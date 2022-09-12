蔡英文批媽媽市長 朱立倫：盧秀燕受大家肯定

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蘇木春台中12日電）民進黨主席蔡英文日前表示，有參選人稱自己「媽媽市長」，但把心力放在送往迎來；國民黨主席朱立倫今天表示，台中市長盧秀燕受大家肯定，相信會秉持這樣的精神繼續努力。

蔡英文日前串聯5名女性縣市長參選人，出席記者會時表示，年底九合一選舉，要擴大「會做事」隊伍，成為地方執政新標準。她說，對手陣營也有許多位女性參選人，喜歡把自己稱作「媽媽市長」，但她們把大部分心力，放在送往迎來。

朱立倫今天晚間在盧秀燕陪同下，到台中出席中華民國工商建設研究會中區聯誼會活動，會中並與聯誼會幹部上台，呼喊「盧秀燕當選」、「國民黨全壘打」等口號。

朱立倫接受媒體聯訪時表示，每一個人對媽媽都是最尊敬的，因為媽媽是全心全力、無私奉獻，盧秀燕「媽媽市長」是台中市民最肯定的，蔡英文怎麼會用這個來攻擊，盧秀燕受到大家的肯定，相信會秉持這樣的精神繼續努力。

朱立倫說，民進黨如果不好好執政，每天做錯事、罵錯人、用各種抹黑造謠的方式，全國的選情都會越來越艱困。（編輯：謝雅竹）1110912