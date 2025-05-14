朱立倫：國防預算不應放特別預算中 立院下會期處理

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（中央社記者劉冠廷台北14日電）國民黨主席朱立倫今天表示，目前正在審查的因應關稅貿易戰特別條例草案中，有關國防採購的新台幣1164億元預算，應留到立法院下會期處理，國防預算不應被放在關稅經貿戰所需的特別預算中，這次的關稅貿易特別預算，應該直接用於照顧產業、商家、勞工以及還錢於民。

朱立倫今天下午在國民黨中常會上表示，不管是立法院通過修正核管法，讓核電可以延役20年，或修正刑法防範非法關說施壓，這些都是民眾關心的法案；立法院本會期與下會期還有其他非常重要的法案與預算，國民黨將致力推動國防、產業、能源安全。

朱立倫強調，國民黨的立場是支持國防預算，主張提出特別預算，對於國防現代化需要以及加強國土防衛能量、增加社會安全韌性等預算都必須提高，因為從兩岸關係到國際局勢變化，國防安全與現代化都是必要的。

朱立倫說明，近期的印巴戰爭讓大家知道，台灣國防需要改善，尤其關於現代不對稱戰爭與電子戰所需的設備，以及加強國軍教育訓練提升所需，同時對於國土防衛、社會韌性所需預算，國民黨都會全力支持，將在立法院下會期透過特別預算或條例來推動。

朱立倫認為，目前正在審查的因應關稅貿易戰特別條例草案中，有關國防採購的新台幣1164億元預算，應留到立法院下會期處理，國防預算不應被放在關稅經貿戰所需的特別預算中，這次的關稅貿易特別預算，應該直接用於照顧產業、商家、勞工以及還錢於民。

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朱立倫也提到，國民黨更為關切產業的安全，目前全球都在爭取策略性產業，對台灣來說，根與本都應留在台灣，不能將根與本以及策略性的關鍵產業送出去，必須制定產業安全的相關條例，管制關鍵產業不能隨便外移，國民黨願意扮演黑臉，保住台灣的命根，不能讓賴總統因為一時的跪舔，把台灣的命脈全都敗光。

此外，朱立倫談及，民進黨每天在拚政治搞大罷免，國民黨在拚民生，各項民調都顯示得到多數民眾肯定，但民進黨從頭到尾杯葛、反對，勞工從過去民進黨心中最軟的一塊，變成仇視的對象，甚至已經揚言在大罷免後要收回日前通過的「4+1」假日，但國民黨一定會堅定不移站在勞工的立場。（編輯：翟思嘉、張若瑤）1140514