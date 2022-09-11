蔡總統：U18亞青女籃賽 台灣女孩表現很精采

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（中央社記者葉素萍台北11日電）總統蔡英文今天說，這屆U18亞青女籃賽，台灣女孩的表現真的很精采，雖然沒有贏下澳洲和日本，但還是順利取得明年U19青年女子世界盃資格，她希望選手們回到台灣後好好休息，明年U19世界盃，繼續享受比賽，再創佳績。

台灣U18女籃代表隊今天以45比77不敵日本，在今年U18亞洲青年女子籃球錦標賽名列第4。

蔡總統晚間透過臉書發文「台灣女孩，你們是大家的驕傲！」

她說，這屆U18亞青女籃賽，台灣女孩的表現真的很精采。在分組賽與中國對陣，雖然曾面臨落後17分的劣勢，但是很快就找回比賽節奏，後來居上逆轉勝；面對上屆輸了27分的紐西蘭，也能挺住壓力，取得勝利。

蔡總統指出，在四強賽及季軍戰，即使遭遇擁有身材優勢的對手，台灣女孩依然展現拚勁，奮戰到底。雖然沒有贏下澳洲和日本，但還是順利取得明年U19青年女子世界盃資格。

她說，經歷過每一場球賽的磨練，台灣女孩球技更進步、應對比賽更成熟的精采表現，相信收看轉播的民眾都看得很過癮，應該給辛苦的選手一個大大的喝采。她希望選手們回到台灣後，可以好好休息，在明年U19世界盃，繼續享受比賽，再創佳績。（編輯：趙蔚蘭）1110911