總統：文總TAIWAN PLUS台灣吉日 9/17重返東京

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（中央社記者林克倫台北10日電）文總TAIWAN PLUS 2022台灣吉日生活節將於9月17至18日，在東京上野恩賜公園噴水廣場舉行，總統蔡英文今天透過臉書，邀請想念台灣的日本朋友們，一起來感受滿滿台灣味。

中華文化總會7日在Facebook、Instagram及Twitter等社群平台，公布名為「好想見你」的TAIWAN PLUS「台灣吉日」生活節宣傳影片，除邀請AKB48 Team TP的10名成員參與，在日本擁高人氣的數位發展部長唐鳳客串片尾彩蛋，以日語向日本朋友說：「視訊不錯，真正見面更高興！」

總統蔡英文今天在臉書表示，「好久不見！睽違三年，中華文化總會舉辦的TaiwanPlus生活節，即將要重返東京上野公園！」

總統說，疫情期間，很多跨國來往都受到限制，但是台灣與日本的友情，卻因為互相扶持與彼此思念，而更加濃厚。

總統表示，她想告訴大家一個好消息，我們把台灣的美食、文化、音樂帶到TAIWAN PLUS 2022台灣吉日，想念台灣的日本朋友們，請一起來感受滿滿的台灣味，也請大家幫忙分享給喜歡台灣的日本朋友。（編輯：黃國倫）1110910