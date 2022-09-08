遭批特別預算浮濫編列 財部：實質還債逾4800億

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（中央社記者張璦台北8日電）民眾黨立院黨團質疑特別預算常態化浮濫舉債，財政部今天發布5點聲明指出，近年編列COVID-19特別預算並多次追加，主要是為及時協助受疫情影響的產業、民眾，並無常態化情事，且特別預算舉債，均納入債務未償餘額管控債務存量。

財政部更強調，107年度至110年度累計實質還本新台幣3727億元，若加計今年截至9月8日止已償還1110億元，實質還債超過4800億元。

台灣民眾黨立法院黨團今天表示，民進黨政府把特別預算常態化，民國112年每人國債負擔恐飆破28萬元，呼籲政府檢討特別預算執行效率，也應說明國債還款計畫與進度，降低每人國債負擔。

財政部發布新聞稿指出，首先，各特別預算是由各業務機關評估具必要性及急迫性，並依預算法及特別條例規定辦理，近年編列COVID-19特別預算及多次辦理追加，主要是為因應疫情及時協助受影響產業及民眾，並無常態化情事，且特別預算舉債均納入債務未償餘額管控債務存量。

第二，財政部表示，債務未償餘額雖增加，債務比率逐年下降；依照公共債務法規定，中央政府債務餘額占前3年度GDP平均數比率不得超過40.6%，105年底債務比率為33%，逐年下降至110年底30%。

財政部指出，111年度及112年度債務比率以預算（案）數計分別為31.8%及31%，但實際舉債數將因預算執行結果，歲入增加或歲出節減而減少舉借債務，使年度債務未償餘額實際數低於預算數。截至今年9月8日止，債務比率（實際數）為28.5%，仍均較105年底33%低。

財政部表示，第三，112年度中央政府總預算案債務還本編列數1110億元，占稅課收入編列數5.1%，是自91年修正公共債務法增訂債務還本下限後，首度編列超過1000億元還本金額，也是22年來新高。

同時，預算執行期間，也依公共債務法規定，審酌歲入執行情形適時增加還本，107年度至110年度累計實質還本3727億元，若加計今年截至9月8日止已償還1110億元，實質還債超過4800億元。

第四，財政部指出，截至今年9月8日止，中央政府1年以上公共債務未償餘額實際數為5兆7388億元，較總統蔡英文105年5月上任時債務餘額5兆3988億元，淨增加3400億元，其中有5415億元是因應疫情編列特別預算舉債，若排除疫情因素，債務餘額仍減少2015億元，可見政府嚴格管控債務成長。

第五，財政部表示，近年來財政部配合國家發展需要，妥適運用財政政策維繫經濟穩定成長，並利用經濟成長帶動稅收增長，適時增加還債；國際信評機構標準普爾今年4月肯定台灣財政管理具彈性，及執行效能優異，強勁經濟表現有效減少大規模財政支持措施經費需求，並調升主權信用評等等級為「AA+」，展望調整為「穩定」。（編輯：潘羿菁）1110908