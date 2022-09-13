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總統肯定陸軍兵整中心 為國軍打造更現代化戰力

2022/9/13 17:38
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（中央社記者溫貴香南投13日電）總統蔡英文今天視導陸軍兵工整備發展中心表示，擁有堅實的國防實力，台灣才能擁有真正的和平，而國防自主，正是其中重要的關鍵。總統並肯定陸軍兵整中心不僅為國軍打造更加現代化的戰力，也展現不斷提升的國防自主能量。

總統蔡英文下午前往南投視導「陸軍兵工整備發展中心」，總統抵達後，首先視導陸軍兵整中心及軍備局209廠生產線作業流程，並聽取副廠長黃智彥簡報「30公厘機砲裝步戰鬥車」生產線概況，以及廠長王文宏說明「戰鬥車裝備介紹」。

總統致詞表示，陸軍兵整中心以及軍備局209廠肩負著國軍許多裝備和車輛的研發、修製，是重要的後勤單位。她看到CM-34雲豹八輪甲車的生產線，也從簡報中了解設計理念和特色。不僅符合台灣公路密度高的交通型態，也有優異的涉水、越野、打擊及裝甲防護效能。

總統說，面對敵情威脅，台灣必須持續提升國防自主，以及不對稱作戰的能量。雲豹甲車從規劃、設計到量產，由軍備局整合了生產製造中心各廠、中科院以及民間產學各界合力完成，這就是台灣國防自主能力的最佳展現，也讓國軍戰力更加提升，更符合新一代的作戰需求。

總統說，209廠員工有不少是親屬關係，有夫妻檔、父子檔、父女檔、兄弟檔，或是姊妹檔，為國軍戰力貢獻付出，讓國軍弟兄姊妹們都能在最好、最安全的甲車上，執行任務、捍衛國家。

總統表示，當社會大眾對國軍的表現越來越肯定的時候，她相信，就會有更多的年輕人願意投身軍旅，一起加入保家衛國的行列。擁有堅實的國防實力，台灣才能擁有真正的和平。而國防自主，正是其中重要關鍵。

總統表示，工作人員始終秉持「品質就是自尊，品質就是道德」的職人信念，不僅為國軍打造更加現代化的戰力，也展現台灣不斷提升的國防自主能量。

總統說，她和全體台灣人民不僅同感榮耀，更對台灣的國防力量有信心。（編輯：林興盟）1110913

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