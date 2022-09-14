民進黨推雲嘉嘉連線 劉建國：透過選舉打倒大家族

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（中央社記者葉素萍雲林14日電）民進黨中常會今天移師雲林縣，推出「雲嘉嘉連線」。雲林縣長參選人劉建國說，這是一場運動，希望可以透過這次選舉，打倒掌握全國農漁業資源的大家族，讓雲嘉嘉可以共同昂首闊步前進。

民進黨主席蔡英文、嘉義縣長參選人翁章梁、嘉義市長參選人李俊俋、雲林縣長參選人劉建國，在雲林縣召開民進黨「雲嘉嘉連線」影片公布記者會。

蔡英文表示，今年在雲嘉嘉，有2項任務。一是讓嘉義縣持續的進步，深化綠色執政永續經營。一是重新贏回雲林縣和嘉義市的執政權，對手做不到的，民進黨來做，讓「會做事最有力」，成為雲嘉嘉的治理模式。

翁章梁表示，嘉義縣、雲林縣、嘉義市有很多交集跟共同點，他與劉建國、李俊俋都是經過長久的政治訓練，從基層做起，年輕時就已在政治圈裡，做各種訓練跟準備，具有政治判斷及治理能力，且已準備好迎接這次選戰。

翁章梁說，希望選民給機會，讓鐵三角一起發展雲嘉嘉這個新興發展區域，扭轉過去50、60年來農業縣所產生的問題。

李俊俋表示，雲嘉地區很多地方、產業都在轉型，年輕人都必須跑到外地就業，而要把年輕人留下來的唯一方法，就是地方政府自行推動轉型。

李俊俋強調，他這次嘉義市長選戰面對的最大問題，就是對手已經擔任市長長達13年，是台灣地方自治史上最久的市長，而過去13年內對手做為市長沒有解決的問題，即使再度連任4年，大概也解決不了。

他說，嘉義市現在碰到的是一下雨就淹水的問題，即便中央已規劃預算，卻仍因市府執行力差沒有辦法改善現況，所以嘉義市必須換一個思維，換一個市長，讓最有能力做事的民進黨團隊，重新打造嘉義市政府，讓嘉義市能和雲林縣、嘉義縣共同結合，發展最完整的「雲嘉嘉聯盟」。

劉建國說，今年雲林縣長選舉將是一場運動，這個運動是要達成一個共識，讓大家知道雲林縣的腳步不能再蹉跎。如果再不把雲林縣政府拿回來，雲林要追上嘉義縣的機會幾乎為零。

劉建國指出，雲林縣是農業大縣，絕對有機會跟嘉義縣共同治理，也可以互相競爭。

劉建國強調，這次選舉，他會非常拚。這是一場運動，希望可以透過這次選舉，打倒掌握全國農漁業資源的大家族，讓雲嘉嘉可以共同昂首闊步前進。（編輯：謝佳珍）1110914