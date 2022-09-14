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蔡適應競選總部9/18成立 邀正副總統站台

2022/9/14 17:47（9/14 17:51 更新）
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民進黨基隆市長參選人蔡適應（左）14日接受電台專訪，為18日將舉行的競選總部成立大會宣傳，屆時將邀請總統蔡英文、副總統賴清德到場站台。（蔡適應提供）中央社記者王朝鈺傳真 111年9月14日
民進黨基隆市長參選人蔡適應（左）14日接受電台專訪，為18日將舉行的競選總部成立大會宣傳，屆時將邀請總統蔡英文、副總統賴清德到場站台。（蔡適應提供）中央社記者王朝鈺傳真 111年9月14日
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（中央社記者王朝鈺基隆14日電）民進黨基隆市長參選人蔡適應今天接受電台專訪，宣傳將於18日在安樂路一段停車場空地（麵粉場）舉辦競選總部成立大會，邀請總統蔡英文、副總統賴清德到場，見證基隆的新視野。

蔡適應表示，市民要選擇一名能夠持續帶領基隆蛻變的市長，他將競選總部設在國門廣場前的孝四路30號，就是為聚焦在基隆改變最大的場域，在他和基隆市長林右昌合作下，無論是基隆車站前、國門廣場、海洋廣場周邊，基隆的核心地區景觀已徹底改變，市民們每天經過都有深刻感受。

蔡適應說，他將於18日上午10時在麵粉場舉辦成立大會，邀請總統蔡英文、副總統賴清德前來，一同見證基隆的新視野，同時也見證他和林右昌為市民帶來的城市光榮感。

談到基隆市快捷公車，蔡適應表示，基隆市中山區前往台北市中心的客運路線1550B、1550C今天開通，加上過去的1813D、1579、2088、1088路線可供市民搭乘，雖然這一年多受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情有所影響，但他會持續努力讓班次和路線維持一定的品質。（編輯：李錫璋）1110914

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