綠中常會移師雲林 蔡英文推雲嘉嘉會做事連線

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（中央社記者葉素萍雲林14日電）民進黨選前第一場行動中常會今天開赴雲林縣舉行，打出「雲嘉嘉會做事連線」。民進黨主席蔡英文交付讓嘉義縣持續進步、以及重新贏回雲林縣和嘉義市2項任務；她指出，回鄉是要為家鄉做事，不是把縣市長當成家族事業。

民進黨行動中常會今天前往雲林縣，蔡英文偕同民進黨嘉義縣長參選人翁章梁、嘉義市長參選人李俊俋、雲林縣長參選人劉建國召開「雲嘉嘉連線」CF公布記者會。

蔡英文說，距離11月26日選舉還有73天，選前第一場行動中常會選擇在雲林縣舉行，不只是因為民進黨重視雲嘉嘉，更是宣示「為家鄉做事」，打造更好的雲嘉嘉，號召出外打拚的遊子，「揪你返來、逗陣為家」。

蔡英文指出，這3位戰將都有豐富的中央、地方行政歷練，在各自專業領域有扎實成績，3位戰將串連起來成為「雲嘉嘉會做事連線」，將翻轉雲嘉嘉，讓「會做事最有力」，成為城市治理的新模式。

她說，翁章梁用「有遠見的治理能力」，將傳統農業縣轉型為農工大縣，翁章梁一上任就充分掌握縣政，在既有的綠色執政基礎之上，進一步推動嘉義縣轉型計畫，爭取科學園區，並規劃無人機研發基地，未來，要用高科技來保衛家人、保衛家鄉。

蔡英文表示，李俊俋用「有廣度深度的知識力」，找回嘉義光榮感。李俊俋從地方到中央，再從中央回到地方，有為家鄉做事的決心，要讓停滯已久的嘉義市再一次動起來，找回原本有好多第一的嘉義市，讓嘉義人提起家鄉，不再搖頭嘆息。

蔡英文說，劉建國用「爭氣的意志力」，再一次逆轉雲林。劉建國13年前參與立委補選，那是民進黨政黨輪替的第一戰，劉建國用爭氣為民進黨贏得逆轉第一戰。今年，劉建國要再一次用爭氣翻轉被家族政治把持的雲林縣，要用社福的專業，照顧好雲林鄉親，要用建設，讓停擺的雲林大步向前。

蔡英文表示，如同翁章梁之前在影片所說的，「家是每個人出發的地方，也是終究要回來的地方」，回鄉是要為家鄉做事，不是把家鄉變成是自己的家，所作所為只為了自己的名聲跟家族，甚至把縣市長當成家族事業，而沒有為家鄉人民的福利著想。

蔡英文表示，現在的嘉義縣，準備從農業縣轉型為農工大縣，所以，選對人很重要。有一位會做事的縣長，才能讓家鄉進步、繁榮。雲林縣和嘉義市，現在都面臨發展的轉戾點，只要選對人，地方和中央一條心，與嘉義縣一起聯手，落實聯合治理，雲嘉嘉就能成為幸福鐵三角。

她說，今年民進黨在雲嘉嘉有2項任務，一是讓嘉義縣持續進步，深化綠色執政永續經營，一是重新贏回雲林縣和嘉義市執政權，對手做不到的，民進黨來做，讓「會做事最有力」，成為雲嘉嘉的治理模式。

蔡英文表示，翁章梁、李俊俋、劉建國3位具有能力、見識和爭氣的戰將，將會用各自的優勢，互相補位，爭取最多的資源，用對家鄉最好的政策，串連起雲嘉嘉更美好的未來。

蔡英文拜託嘉義縣、嘉義市和雲林縣的鄉親，一起支持這3位參選人，也拜託出外打拚的嘉義人和雲林人，11月26日一定回家投票，一起為家鄉做事。

蔡英文並提醒年底還有一項重要任務，就是18歲公民權，這項修憲複決的門檻非常高，需要965萬張以上同意票，比她2020年總統連任時的得票817萬票還要多。為了民主深化、為了擴大公民參與，她拜託所有人，大家動起來，讓修憲案過關。（編輯：郭無患）1110914