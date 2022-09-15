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蔡英文：加強維護離島及海洋生態 創造永續環境

2022/9/15 21:01（9/15 21:26 更新）
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民進黨主席蔡英文15日晚間在台北參加紀錄片「尋找神話之鳥」播映會時表示，近年鳥類保育工作面臨越來越多挑戰，政府將持續加強維護離島及海洋生態工作。中央社記者謝佳璋攝 111年9月15日
民進黨主席蔡英文15日晚間在台北參加紀錄片「尋找神話之鳥」播映會時表示，近年鳥類保育工作面臨越來越多挑戰，政府將持續加強維護離島及海洋生態工作。中央社記者謝佳璋攝 111年9月15日
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（中央社記者王揚宇台北15日電）民進黨主席蔡英文今天參加紀錄片「尋找神話之鳥」播映會表示，近年鳥類保育工作面臨越來越多挑戰，政府會持續加強維護離島及海洋生態工作，也邀請大家一起支持這部紀錄片，創造更永續的環境。

紀錄片導演梁皆得推出紀錄片「尋找神話之鳥」，探討黑嘴端鳳頭燕鷗保育議題。民進黨連江縣黨部主委李問與立委洪申翰今天共同舉辦電影播映會，邀請蔡英文蒞臨現場致詞。

蔡英文說，這是一部很重要也很有意義的紀錄片，在觀看影片的同時，能一起關心鳥類保育及馬祖列島海洋環境。

蔡英文分享政治生涯中，曾擔任過大陸委員會主委，因此有好幾次機會去金門跟馬祖，而馬祖是很漂亮的地方，感謝梁皆得花這麼多的心血，拍攝這部紀錄片。

蔡英文指出，黑嘴端鳳頭燕鷗之所以被稱為神話之鳥，是因為牠一度被認為是已經絕種的鳥類，要謝謝梁皆得2000年在馬祖發現黑嘴端鳳頭燕鷗的蹤跡，讓馬祖躍上國際版面。

蔡英文說，拍攝團隊不畏艱辛跟隨著燕鷗的遷移，跨越了亞洲6個國家，全心投入做紀錄，他們的堅持和毅力，真的很讓人感動。

蔡英文指出，近年鳥類保育工作面臨越來越多的挑戰，包括氣候、人為越界捕魚、盜採砂石和海洋垃圾等，政府會持續加強維護離島及海洋生態的工作。

蔡英文表示，生態環境是執政團隊非常重視的議題，邀請大家一起支持這部紀錄片，只要有越來越多人重視、關心，就能一起創造更永續的環境。

李問指出，過去黨部和立委們一起努力，推動修法嚇阻抽砂船，也投書國內外媒體，希望世界看見台灣，也看見馬祖。

洪申翰表示，有這麼多人到場關注海洋保育、生態保育議題，真的非常感動，而接下來不會看完電影就算了，他會繼續和李問一起分進合擊，完善海洋與生態保育政策與修法工作。（編輯：林興盟）1110915

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