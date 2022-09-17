莫德納次世代疫苗抵台 總統：執政團隊堅守崗位防疫

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北17日電）莫德納BA.1次世代雙價疫苗首批80.4萬劑昨天深夜運抵台灣，總統蔡英文表示，雖然今年底有選舉，但執政團隊依然堅守崗位，絲毫沒有鬆懈。因應疫情變化，除動態調整防疫措施，也持續採購疫苗，確保民眾健康。

她呼籲，不要把防疫及疫苗的議題，作為選舉的口水戰，抹煞防疫團隊這兩年來辛苦的付出。

總統昨天深夜透過臉書貼文表示，從全球疫情爆發以來，到現在，政府總共採購了6841萬劑各種廠牌的疫苗；加上民間和國際的捐助，台灣將總共有9267萬劑疫苗。

政府已先訂購300萬劑次世代疫苗，昨天第一批80萬劑抵達台灣之後，其他也將陸續到貨。這批次世代疫苗，預計將從下週起分階段開放施打。

她說，自從疫情發生以來，中央疫情指揮中心的同仁，不眠不休地投入防疫工作，就是為了制定更妥善的防疫措施，和所有在不同崗位上的防疫工作夥伴一起，帶領全體國人穩健防疫。

蔡總統指出，台灣前三劑疫苗施打率是世界高接種率國之一，這是中央和地方、政府和民間，以及全體國人，一起努力、團結防疫的成果，應該互相肯定，感謝彼此。

她說，選舉是一時的，台灣防疫團隊的專業，以及全體國人的健康，才是真正重要，並應該永久關注的議題。

蔡總統說，台灣在國際社會處境不易，雖然仍無法加入世界衛生組織，但是一起努力走過疫情，感謝去年鴻海/永齡基金會、台積電、慈濟的協助，也感謝許多民主夥伴的幫助，讓疫苗施打能夠順利，讓台灣關關難過，關關過。

總統認為，這是「善的循環」，也希望不要把防疫及疫苗的議題，作為選舉的口水戰，變成負面選戰的攻擊手段，這樣對於防疫一點幫助也沒有。

總統也再次感謝全體防疫團隊的投入與貢獻，肯定他們用專業守護全體人民，值得獻上最深的敬意，不應該變成負面選舉傷害的對象，抹煞了他們這兩年來辛苦的付出。（編輯：陳正健）1110917