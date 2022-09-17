總統：期盼地方政府成立專責單位 帶頭公辦都更

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（中央社記者溫貴香台北17日電）總統蔡英文今天表示，期盼在中央政府努力精進法規、國家住都中心協助努力下，各地方政府也可成立都市更新專責單位，帶頭推動公辦都更，誘發民間發起自主危老都更的意願，政府會和大家繼續打拚。

總統蔡英文上午以錄影方式為「第四屆危老+都更博覽會」開幕式致詞，總統感謝財訊發行人兼社長謝金河，連續4年舉辦「危老+都更博覽會暨研討會」，讓危老都更政策有更多元、更豐富的討論。

總統感謝與會者推動危老都更的努力，面對不斷攀升的危老建築數量，以及極端氣候、人口老化、不可預測的強震風險，並強調，危老都更是她上任以來，最重視的議題之一。

總統說，這幾年來，政府積極推動危老都更政策，包括危老條例立法、國家住都中心成立，到都更條例的全面翻修，希望高風險的建築物都能在政府法規及資源的協助之下，加速辦理都更，改善居住環境，也提升都市的韌性。

她表示，這幾年以來，無論是辦理都市更新案件，或是危老重建的申請及核准案量，都有顯著增加。不只是都會區，連花東地區以及馬祖、金門、澎湖等外島地區，都有民眾申請危老都更，改善自家居住的安全，可以感受到民眾對於危老都更有著迫切的需求和期待。

總統期盼，在中央政府努力精進法規、國家住都中心協助的努力之下，各地方政府也可以一起採取更積極、更有效的作為，成立地方都市更新專責單位，帶頭推動公辦都更，也誘發民間發起自主危老都更的意願。

她強調，當每一個縣市的危老都更量能更加提升，民眾的生命財產安全就會多一分保障。

博覽會並頒獎表揚優秀的台灣都市更新暨危老重建團隊。總統指出，政府會與大家一起繼續打拚，讓國人都能享有更安全、更有品質的居住環境。（編輯：郭無患）1110917