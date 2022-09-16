蔡其昌首場造勢晚會豐原出發 蔡總統到場相挺

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（中央社記者郝雪卿台中16日電）選戰進入倒數，民進黨台中市長參選人蔡其昌今晚在豐原舉辦首場大型造勢晚會，總統蔡英文到場相挺，呼籲讓蔡其昌扮演翻轉台中的角色，以滿滿行動力帶領台中向前走。

蔡其昌選擇從豐原出發，晚上以「台中動起來 團結拚勝選」為主軸舉辦首場大型造勢晚會，主辦單位估計現場湧入超過3000人，身兼民進黨主席的總統蔡英文、前立法院長蘇嘉全都到場領軍力挺蔡其昌。

蔡總統在會中表示，豐原是蔡其昌從政人生的第1站；今年選戰，就從豐原出發，一路把台中贏回來。4年過去了，台中的治安問題沒解決、產業轉型不夠快、空氣污染更是台中人心中的痛，作為中部最大的城市，這裡應該是中台灣發展的火車頭，但這座火車頭，卻熄火了4年。

蔡總統指出，未來4年，大家一定要用最快的急行軍速度，讓台中回到進步的軌道上。讓有能力、有執行力，又有遠見的「行動派」市長蔡其昌帶領台中繼續向前走。

蔡總統表示，距離年底選戰，只剩下最後71天，大家一定要集中力量挺蔡其昌，不要再讓台中的進步被停頓、不要讓台中的發展被阻礙。讓蔡其昌用行動力來翻轉台中，請大家年底一起用手中的選票，為台中投下進步、為台中投下發展、為台中創造未來。

擔任蔡其昌競選總部主任委員的蘇嘉全表示，12年來他不曾離開台中，因為台中是一個可愛的城市，台中的土地會黏人，方方面面都讓人捨不得離開。這4年來，台中市各項政策延宕，已經讓台中落後4年，所以現在需要真正有行動力的市長、行動派的蔡其昌，請大家年底11月26日為了大台中、為了台灣，一定要支持蔡其昌，讓民進黨繼續為大家服務。

蔡其昌則指出，若當選市長，就職典禮就要辦在豐原，讓鎂光燈重回豐原，不讓山城地區被邊緣化，呼籲選民選擇一個有願景、有魄力、會做事的行動市長來改變山城，選舉剩下最後70幾天，拜託鄉親朋友作伙行、作伙贏。（編輯：黃世雅）1110916