更多編輯台推薦新聞：
COVID-19為何引起肺栓塞 中研院找到關鍵因素
生活

COVID-19為何引起肺栓塞 中研院找到關鍵因素

以色列世界聽障三人制籃球賽 台灣隊表現亮眼寫紀錄
運動

以色列世界聽障三人制籃球賽 台灣隊表現亮眼寫紀錄

繼承之戰艾美獎最佳影集 魷魚遊戲李政宰封視帝成韓國第一人
娛樂

繼承之戰艾美獎最佳影集 魷魚遊戲李政宰封視帝成韓國第一人

大豹溪烤肉溪水暴漲影片引熱議 留意山洪來臨4前兆、3招自救
生活

大豹溪烤肉溪水暴漲影片引熱議 留意山洪來臨4前兆、3招自救

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
開放福島5縣食品後首例 群馬縣食品檢出微量輻射
首頁 / 產經
蔡英文
新聞專題
蔡英文1/300
首頁 / 產經

科技菁英晚宴 總統：讓台灣半導體產業再創高峰

2022/9/14 21:50（9/14 22:06 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
總統蔡英文（中）14日晚間出席「SEMICON Taiwan 2022 科技菁英領袖晚宴」，親頒「產業貢獻獎」給傑出產業界人士，肯定他們的貢獻。（總統府提供）中央社記者溫貴香傳真 111年9月14日
總統蔡英文（中）14日晚間出席「SEMICON Taiwan 2022 科技菁英領袖晚宴」，親頒「產業貢獻獎」給傑出產業界人士，肯定他們的貢獻。（總統府提供）中央社記者溫貴香傳真 111年9月14日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者溫貴香台北14日電）總統蔡英文今天表示，半導體產業是打造台灣成為全球經濟主力計畫的核心，將在產官學研共同合作下，培育人才、開發技術，以維持在此領域的戰略優勢。她相信，藉由整個產業鏈的眾多企業，將能運用科技發展趨勢，讓台灣半導體產業再創高峰。

蔡總統晚間出席「SEMICON Taiwan 2022 科技菁英領袖晚宴」以英文致詞表示，國際半導體展今年邁入第27屆，持續促進合作，並凸顯最新的產業趨勢與機會，不只對台灣而言是重要的活動，也是全球半導體產業進步成長的關鍵驅動力。

她說，今年國際半導體展是自1995年舉辦以來最盛大的，參展廠商超過700家，攤位超過2400個，加上台灣半導體產業去年產值成長26.7%的出色表現，顯示未來會更好。

總統說，半導體產業在近期面臨前所未見的全球挑戰下，持續蓬勃發展，其中包括供應鏈面臨的不確定因素。新的挑戰至今仍不斷出現，使局勢更為不穩定。政府將一如過往，與產業界密切合作，以度過這個充滿挑戰的時刻。台灣一次次展現可以克服困難，並確保國內半導體產業維持世界領先地位的彈性和韌性。

總統表示，台灣擁有最完整的半導體生態體系、位居全球第一的晶圓代工與封測業，以及排名第二的IC設計業。在尖端晶片方面，台灣也處於領先地位。台灣生產全球70%的7奈米以下晶片，並且走在2奈米製程研發的前端。

她說，政府持續鼓勵及促進對國內半導體產業的投資，以維持其卓越的成就。很高興看到國內封測大廠矽品，宣布投資超過30億美元在台灣中部設廠。今年7月，她也參觀了令人印象深刻的美光台中新廠。

總統表示，希望這些新廠房和設備，還有近來包括台積電、南亞科技、力積電，以及德國半導體材料大廠默克（Merck）等國內外廠商的投資，將創造優質工作機會，並進一步鞏固台灣的產業聚落。

她說，為了投資這項關鍵產業的未來，政府和大學與私部門合作，成立了幾所半導體學院，致力培育更多人才，提高研發能力，以確保產業的永續發展。

總統表示，政府持續與產業合作，以促進創新，將半導體技術推向極致，半導體產業是打造台灣成為全球經濟主力計畫的核心，將在產官學研共同合作下，培育人才、開發技術，以維持台灣在此領域的戰略優勢。

總統說明，半導體是未來科技的核心，無論是人工智慧、新世代通訊、電動車、自動駕駛以及智慧製造等，都需倚賴各家企業生產的晶片。相信藉由整個產業鏈的眾多企業，將能運用科技發展趨勢，讓台灣半導體產業再創高峰。（編輯：謝佳珍）1110914

蔡英文
台美所得稅協定若成功簽署 專家提2大好處1提醒 避免海峽中線擦槍走火 李喜明籲國軍建立交戰新規則
國際半導體展
方略參與國際半導體展 秀圓柱型新世代面板技術 中國挖角半導體人才 黃崇仁：最終還是會回流
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
蔡適應競選總部9/18成立 邀正副總統站台