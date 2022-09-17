蔡總統澎湖助選 讚陳光復用生命照顧鄉親

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（中央社澎湖縣17日電）總統蔡英文今天在民進黨澎湖縣長參選人陳光復競選總部表示，澎湖縣長選戰機會最大，團結一定贏。她盛讚陳光復是用生命照顧澎湖鄉親的好縣長，讓中央與地方同心，聯手建設澎湖大發展。

陳光復今天成立競選總部，蔡總統繼8月30日抵澎湖為陳光復助選後，再度到澎湖，親自為陳光復授戰旗與致贈好彩頭，宣示選戰開打，現場湧入近2000名支持者，加油揮旗，凍選聲不斷。

蔡總統表示，年底選舉剩下69天，未來每一天都很重要，這一次選舉機會最大，團結一定贏，籲請全民支持陳光復，讓他為大家服務。

蔡總統說，以前都說「澎湖是靠天吃飯」，但陳光復不僅靠天，最重要是靠「頭腦」吃飯，在澎湖創造百萬人次觀光人潮，尤其是任內推動長者福利、污水下水道、公車船更新和營養午餐等等。做那麼多，對縣政財政一定有困難，但在全國財政評鑑中，還獲得第一名，對這名克服東北季風的人，真正用生命來照顧澎湖鄉親的縣長，給予肯定，這次縣長換陳光復來做，澎湖會有更多觀光財、更幸福。

蔡總統指出，明年中央總預算，是有史以來最高的預算，包括老人幼兒等福利都是最高，對地方補助也高達新台幣600多億元，中央有這些預算，地方要有好縣長與立委楊曜一起打拚，中央與地方同心，讓澎湖鄉親獲得最大照顧，建設一定會更好更幸福。

蔡總統也批評，現任澎湖縣長賴峰偉喊出重返榮耀，連同這一屆已有12年，對澎湖沒有重大建設，讓澎湖人都沒有光榮感，欠缺執行力。澎湖要發展就是要有心和執行力，這個人就是陳光復，還有市長、議員與代表選舉，都要全力的支持，聯手建設澎湖。

陳光復也喊出全縣65歲老人假牙全口補助4萬元、半口2萬元、敬老禮金明年端節加碼5000元、利用廢棄營區改建社會與國民住宅及全力招商，帶動地方發展與就業機會。 （編輯：郭諭儒）1110917