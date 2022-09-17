蔡總統輔選沈慧虹 籲選民支持新竹持續進步

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（中央社記者管瑞平新竹市17日電）總統蔡英文今天出席民進黨新竹市長參選人沈慧虹「百工百業後援會」成立大會，她表示，新竹市有前市長林智堅奠基，需要沈慧虹接棒，才能持續進步，成為不斷超越自我的「超級城市」。

新竹市長參選人沈慧虹今天成立百工百業後援會，總統蔡英文、立法委員柯建銘、前新竹市長林智堅等人出席站台，並與民進黨新竹市議員參選人共同造勢，展現「新竹隊」必勝的決心，現場吸引大批支持者到場高喊「加油」、「凍蒜」。

蔡總統表示，過去幾個月，新竹對遭受鋪天蓋地的攻擊，各種不實言論在網路流竄，謝謝新竹市民，依然願意用理性來討論、用政見來支持，讓選舉回歸政策對話，她也要向林智堅以及始終與林智堅並肩打造新竹這座進步城市的沈慧虹，說一聲辛苦了。

蔡總統指出，過去8年林智堅為新竹打下基礎、擘畫未來，新竹已在正確的軌道上，現在需要的是，讓同樣充滿熱情、遠見的沈慧虹，帶領新竹市繼續前進，延續「風城」的光榮感。她對沈慧虹有信心，不僅能用長達33年的行政歷練加以規劃，更延續團隊年輕、有創意的能量，讓新竹市不只是幸福的城市，更是一座不斷超越自我的「超級城市」。

蔡總統也說，新竹是台灣高科技重鎮，未來的新竹市，不只是科技城市，還要是太空城市，將結合鄰近的人才、技術、聚落優勢，成為國家太空產業發展的重鎮，而沈慧虹提出的「竹科X2.0」計畫，也會讓竹科更加茁壯，台灣整體科技產業實力更加強大；另外還有交通智慧運輸，要把輕軌鋪上、把五楊高架拉進來，以及人文藝術、親子友善、社福教育等面向，呼籲選民一起支持沈慧虹，讓中央地方連成一線，繼續讓新竹發展得更好。

因論文案風波退選，已1個多月未公開露面的前新竹市長林智堅站台助講時表示，新竹是一個驕傲、光榮的城市，但因為自己的關係，讓新竹隊、新竹光榮在這段時間受到影響，他向在場群眾一鞠躬致歉，但請大家放心，他會加油，也相信過去8年建設，不會因為選舉被抹黑攻擊而被抹煞，希望選民團結，把進步的力量延續下去。

林智堅說，新竹要繼續向前走，「不要倒退嚕」，目前市長選情激烈，呼籲選民全力支持有經驗、專業，有勇氣放下30年公務員身分出來選舉的沈慧虹，延續新竹經驗與幸福政績，讓下一代持續光榮。

沈慧虹表示，過去8年新竹市每一項重大建設她都參與，其中，現在正是新竹從幸福城市，邁向世界，成為一座超級城市的關鍵時刻，懇請選民支持，「我會超越林智堅，讓新竹繼續光榮」。（編輯：張銘坤）1110917