台東6.8地震 總統：中央防災一級開設 民眾注意餘震

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（中央社記者葉素萍台北18日電）台東縣池上鄉今天下午2時44分發生芮氏規模6.8地震，地震深度7公里，全台有感。總統蔡英文說，政府各單位都掌握情況，中央災防中心已一級開設，全台灣的民眾都要保持警覺，注意政府機關隨時發布的正確訊息。

國防部今日下午表示，駐守花蓮、台東的第二作戰區已經完成一級開設，初查國軍設施暫無災損。

台東自昨晚9時許接連地震，今天下午2時44分又一起規模6.8淺層地震，全台有感。中央氣象局地震測報中心主任陳國昌說，這起地震才是主震，包含昨天晚間的6.4地震都屬於前震。

蔡總統今天在南投行程受訪，針對台東發生規模6.8地震發表談話表示，雖然她在行程當中，不過政府各單位都掌握情況，幕僚也隨時向她報告；中央災防中心已經一級開設，各地陸續傳來災情，政府相關機關都在掌握狀況，做最即時的救援。

她提醒，後續還有餘震的可能性，呼籲全台灣的民眾都要保持警覺，注意政府機關隨時發布的正確訊息。（編輯：蘇志宗）1110918