總統：政府各單位待命掌握狀況 民眾要警覺餘震

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（中央社記者溫貴香台北17日電）台東地區晚間9時41分發生規模6.4有感地震，台東縣地區最大震度6強。總統蔡英文晚間表示，政府各單位持續待命、掌握狀況，請民眾以中央氣象局和各政府機關發布消息為準；目前仍有餘震可能性，請保持警覺、大家一切平安。

根據中央氣象局資訊，今天晚間9時41分至深夜11時33分，台東接連發生20起地震，都是淺層地震，其中最大為芮氏規模6.4，最大震度6強，全台有感。

副總統賴清德晚間第一時間在臉書發文表示，「剛才地震，大家還好嗎？」根據中央氣象局地震報告，今天晚間9時41分台東發生芮氏規模6.4有感地震；希望台灣各地平安，請民眾務必注意安全，並留意餘震。

總統蔡英文深夜也在臉書表示，晚間9點41分，台東地區發生芮氏規模6.4地震，陸續也有幾波餘震發生，政府各單位即時且持續掌握全國各地的情形。

總統指出，截至目前為止，雖然各地有零星狀況，但所幸沒有嚴重的災情傳出；各項關鍵基礎設施和民生設施，大致也穩定運作當中。

總統表示，在震度較強的東部地區的朋友，請民眾留意台東鹿野鄉寶華橋暫時關閉，台鐵花蓮光復到台東太麻里間，因受到地震影響停駛巡軌檢查中。

總統說，仍在堅守崗位的全國第一線同仁辛苦了，政府各單位會持續待命、掌握狀況，請民眾以中央氣象局，和各級政府機關發布消息為準；目前都仍有餘震的可能性，請民眾保持警覺，也希望大家一切平安。

民進黨台東縣長參選人、立委劉櫂豪晚間受訪表示，第一時間總統辦公室主任張惇涵致電關切台東地震後續狀況，副總統賴清德也致電關切震後災損狀況；氣象局亦表示，不排除兩天內會發生規模5以上的餘震，提醒民眾注意安全與後續餘震。（編輯：林克倫）1110917