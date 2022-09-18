台東6.8地震 賴副總統籲保持警覺、檢查防災用品

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（中央社記者葉素萍台北18日電）副總統賴清德今天說，連續兩天接連發生地震，後續還會有餘震可能性，呼籲民眾保持警覺，準備及檢查家中防災用品，並隨時注意政府機關所發布的正確訊息，他也期盼台灣一切平安。

根據中央氣象局最新資訊，今天下午2時44分發生芮氏規模6.8地震，地震深度7.0公里，震央位於台東縣池上鄉，最大震度台東縣6強。中央氣象局測報中心主任陳國昌說，這起地震才是主震，包含昨天晚上6.4地震以及原本預測為餘震者，都屬這起地震的前震。

賴副總統透過臉書表示，今天下午，台東縣發生芮氏規模6.8地震，全台皆受到影響。

他說，稍早總統蔡英文已表示，政府各單位已於第一時間即時掌握情況，針對各地的災情，相關救災工作已全力進行當中，中央災防中心也已經一級開設；政府會持續掌握最新狀況，並且做最即時救援。

賴副總統指出，連續兩天接連發生地震，後續還會有餘震的可能性，呼籲民眾保持警覺，準備及檢查家中防災用品，並隨時注意政府機關所發布的正確訊息，期盼台灣一切平安。（編輯：林克倫）1110918