蔡總統視察中央災變中心 指示各部會全力救災

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（中央社記者黃麗芸台北18日電）台東今天下午發生規模6.8地震，造成花蓮多處災情。總統蔡英文今晚到中央災害應變中心視察和聽取工作報告，會後做出4點指示，包括調度跨部會救災支援和全力投入救災工作。

台東強震造成花蓮多處災情，玉里鎮3層樓房倒塌，受困4人救出、多座橋梁毀損、火車脫軌；縣府宣布，地震影響，玉里、富里及卓溪明天停班、停課。

蔡總統今晚也到位於新北市的「0918震災中央災害應變中心」視察，同時聽取第1次工作會報，行政院長蘇貞昌、內政部長徐國勇陪同。

蔡總統會中表示，昨天和今天地震不斷、影響全台，針對災情掌握，感謝蘇貞昌和行政團隊即時一級開設中央災害應變中心，並感謝所有第一線救災同仁、相關單位和地方政府密切合作，立刻動員投入救災。

她指出，救災仍有4項工作要請大家全力執行。首先，調度跨部會救災支援，全力投入救災工作，目前國軍和特搜隊都趕赴現場救災，雖然各地傳出災情，但所幸玉里鎮樓房倒塌和玉里鎮高寮大橋斷裂的受傷民眾都已獲救，另赤科山、六十石山道路坍方造成多人受困，也已積極搶通道路、協助脫困。

蔡總統說，令人遺憾的是，花蓮玉里鎮一家預拌水泥廠的黃姓工人施工時遇到地震遭壓傷，雖緊急就醫仍不幸離世，要請各單位隨時做好相關應變工作。

總統提到，其次，因餘震仍不斷，要請衛福部協助花東地方政府進行收容所整備和物資調度事宜，隨時提供有需要的民眾必要協助。

第三，目前仍有地方的水電供應和交通運輸受地震影響，台鐵花蓮到台東路段暫時停駛，採用接駁方式運作，要請經濟部、交通部和地方政府共同協力持續巡查關鍵基礎設施。

最後，針對各地災損情形，請各部會協助盡快完成調查，用最快速度回報、搶修，並儘速恢復正常運作。

蔡總統表示，這幾天仍可能有餘震發生，請全體國人務必提高警覺，近日也避免不必要的山區活動以確保安全，並感謝堅守崗位的救災同仁，後續也請所有防救災人員執行勤務時要注意自身安全，最後希望大家平安。（編輯：李錫璋）1110918