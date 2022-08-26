華爾街日報：台灣對抗中國資訊戰 漸受歐美關注

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華爾街日報報導，中國企圖以資訊戰擾亂台灣民心，台灣以強化事實查核等方法鞏固防線，成效逐漸受歐美國家官員和網路研究人員關注。（示意圖／圖取自Unsplash圖庫）

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（中央社記者尹俊傑紐約25日專電）華爾街日報報導，中國企圖以資訊戰擾亂台灣民心，台灣以強化事實查核等方法鞏固防線，且獲Google等科技公司支援，成效逐漸受歐美國家官員和網路研究人員關注。

報導提到，美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）月初訪台後，中國以試射飛彈、發動軍事演習、派遣戰鬥機飛越台海因應。但台灣政府說，早在裴洛西專機降落前，台灣就在防範北京更隱密的攻擊，也就是以假訊息散播恐懼、擾亂民心。

前美國國防部長艾斯培（Mark Esper）7月訪台期間，和行政院政務委員、候任數位部長唐鳳討論台灣因應假訊息的對策。艾斯培返美後說，台灣做法「似乎非常有效，我們嘗試把學到的東西帶回來」。

根據瑞典哥德堡大學主持的跨國學術調查V-Dem計畫，台灣遭境外假訊息侵擾嚴重程度連9年在全球居冠。台灣官員與資訊研究人員說，絕大多數攻擊源自中國。

台灣軍方表示，8月稍早辨識出逾270例不實或誤導性內容，這屬於中國企圖以假訊息打擊台灣士氣、損害台灣政府公信力的作為。

行政院政務委員羅秉成8月在一場活動上告訴事實查核人員、學校教師和科技企業家：「我們所受每次攻擊都是很好的演練。」

據報導，台灣面對假訊息的首道防線是一群非營利事實查核組織，它們運用多家科技公司開發的工具，與台灣政府機關緊密聯繫，搶在假訊息廣泛散播前辨識出來並加以駁斥。

裴洛西3日結束訪台行程後，通訊軟體LINE用戶檢舉平台上流傳中國打算8日前全面從台灣撤僑的謠言。撤僑帶有中國即將武力犯台的意味，在LINE流傳的是看似中國中央電視台主播播報、畫面下方打上「中國中央政府決定撤離在台的大陸同胞」字幕的截圖。

LINE一款客製化聊天機器人提醒事實查核組織MyGoPen（麥擱騙）這則謠言的存在。

MyGoPen創辦人葉子揚表示，他動員7人小組檢視中國央視畫面，認定撤僑為不實消息，並通知LINE、Google和Facebook（臉書）駐台辦公室。這些網路公司隨後採取措施，防止這項訊息在各自平台上散播。

大陸委員會以聲明闢謠，請民眾不要轉傳，並說政府將移送有關檢調機關偵辦查處。警方5日公布，相關訊息是從一個LINE群組轉貼，發文者為「大陸女子人士」，目的是透過假訊息擾亂台灣。

葉子揚說：「台灣現在有能力抵抗。」

多家科技公司也和台灣攜手合作。Alphabet旗下的Google宣布，已在台訓練逾110名政府官員、立法及競選團隊人員使用反向圖片搜尋等對抗假訊息的工具。Google旗下慈善組織去年捐贈100萬美元（約新台幣3000萬元），資助台灣事實查核中心。

過去3年，LINE斥資約500萬美元投入「數位當責計畫」，包括以公用聊天機器人警示可疑內容、建置含超過5萬筆查核文的資料庫。

Google亞太區新聞實驗室負責人劉婕表示，假訊息原本不是台灣民眾掛在嘴邊的話題，現在變成許多人日常詞彙一部分，這與台灣重視媒體識讀關係密切。（編輯：周永捷）1110826