更多編輯台推薦新聞：
新北市長選舉 林佳龍緊攻陸戰、侯友宜打政績牌
政治

新北市長選舉 林佳龍緊攻陸戰、侯友宜打政績牌

中介法恐讓PTT關站？ NCC考慮免除或減輕義務
生活

中介法恐讓PTT關站？ NCC考慮免除或減輕義務

文總「馬祖國際藝術島」 再奪德國紅點設計大獎
文化

文總「馬祖國際藝術島」 再奪德國紅點設計大獎

影片／花7年縮時記錄寶島美景 馬來西亞攝影師用行動愛台灣
文化

影片／花7年縮時記錄寶島美景 馬來西亞攝影師用行動愛台灣

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 社會

共軍演習期間傳謠言中國要從台灣撤僑 男遭罰2000元

2022/8/19 21:00（8/19 21:15 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者李卉婷屏東縣19日電）中共4日在台灣周邊海域軍演，40歲劉姓男子在PTT傳謠言「中國要從台灣撤僑了」，遭依違反社會秩序維護法移送，屏東地院潮州簡易庭11日裁定處新台幣2000元罰鍰，全案可抗告。

根據裁定書，劉姓男子透過通訊軟體LINE接收到家人傳送「中國中央政府決定撤離在台大陸同胞，于2022年08月08日前撤離完畢」的央視新聞播報載圖假訊息照後，在網路論壇批踢踢實業坊（PTT）「Gossiping（八卦）」板張貼標題為「中國要從台灣撤僑了」謠言，供不特定網友觀覽。

根據裁定書，網路錯誤資訊繁多，劉姓男子是40歲中年人，具正常智識能力，對內容應屬謠言，不能諉為不知，卻未經查證，擅自發表於多數人可瀏覽的社團聊天室，具備散布謠言的故意；中國軍演期間，劉姓男子發表謠言，可能造成民眾獲錯誤訊息，足以影響公眾安寧。

根據裁定書，法官考量劉姓男子主動向警方自首，依社維法規定減輕處罰，且坦承犯行、態度尚可等，處罰鍰2000元。

社維法規定，散布謠言足以影響公共安寧者，處3日以下拘留或新台幣3萬元以下罰鍰。（編輯：李明宗）1110819

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族