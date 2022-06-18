外交部：中國官媒認知作戰 連日扭曲台灣對美工作

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（中央社記者游凱翔台北18日電）外交部今天表示，台灣媒體、中國外交部及其官媒，連日接力扭曲台灣聘用公關協助推動對美工作，強力譴責中國有系統的對台認知作戰，呼籲國內媒體勿以移花接木方式報導。

有媒體以「政治公關幫桃機遊說美境外通關，兩通電話索價310萬元還失敗」、「陸外交部稱，政治公關費只是台灣『孝敬』美國冰山一角」為題報導。

外交部晚間對此嚴正駁斥並表示，台灣媒體、中國外交部及中國不良官媒，連日以來接力扭曲台灣政府聘用公關協助推動對美工作，發動對台灣的認知作戰，無所不用其極破壞台美關係，離間台灣民眾對政府的信任，企圖傷害台灣得來不易的民主，外交部強力譴責中國政府利用其官媒系統發動對台認知作戰。

外交部強調，中國政府把經過台灣立法院合法預算編列程序，並透明監督的公關經費污衊為「孝親費」，這正是中國對台發動認知戰，企圖製造台灣社會紛擾的典型操作手法；且環球時報等中國媒體更進一步編造誣稱，台灣政府在日本也聘雇公關公司游說，中國共產黨統戰伎倆，無中生有，居心歹毒。

外交部強調，尊重媒體言論自由，但對於有根本事實錯誤的報導表達高度關切，並予以鄭重澄清駁斥。

外交部以推動加入美國「境外預先通關」（Preclearance）計畫為例說明，在台灣政府相關單位全力推動下，配合美國國土安全部規定提出正式申請，新任美國國土安全部海關暨邊境保護局（CBP） 局長Chris Magnus去年11月表示，將重新檢視申請案。

此外，美國聯邦參、眾議院另分別提出「台灣境外預先通關法案」（Taiwan Preclearance Act），支持美國優先在台灣建立「境外預先通關」設施，並要求美國行政部門提交評估報告等。在推動過程中，外交部、內政部及桃園機場公司積極進洽美方相關單位，並在合乎美國規定下運用美國公關公司專業，以爭取美國各界支持。

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外交部批評，對於國內特定媒體持續以片面資訊及移花接木、扭曲杜撰方式，報導台灣在美國的公關工作，無視外交部人員全力推動台美關係的努力與實質成果，刻意配合中國對台認知作戰，外交部深感遺憾，並再度呼籲該媒體尋回創辦人精神，重拾媒體良心與責任。

外交部也提醒，民眾切勿輕信不實訊息，也要隨時高度警覺中國共產黨極權政府，假借在地協力者在台灣發動的認知作戰。（編輯：林克倫）1110618