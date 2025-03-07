李孟諺回鍋 黨政人士：倚重其過去防疫協調能力

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（中央社記者賴于榛台北7日電）前交通部長李孟諺近日回到行政院擔任顧問，引發討論。黨政人士表示，李孟諺在疫情時期是政院秘書長，主責防疫協調，處理交通部機場管制、教育部疫苗接種、中華郵政口罩酒精配送等，此次就是盼借重其過去長才襄助團隊。

李孟諺去年8月遭爆婚外情，旋即請辭獲准，政院昨天證實他已回到行政院擔任顧問，引發外界關注。行政院長卓榮泰今天在立法院受訪時說，面對外界質疑與考慮，已要求李孟諺用專業成績向民眾報告。

對於李孟諺的回歸，政院人士昨天指出，李孟諺具工程、水利專長，也是公務人員特種考試技術人員考試乙等考試土木工程科及格，為借重其長才，因此依法任用為顧問。

黨政人士今天對記者透露，李孟諺曾任5年多的行政院秘書長，負責跨部會協調事務，尤其COVID-19（2019冠狀病毒疾病）期間主責防疫協調的就是李孟諺，除了協調衛福部，還有交通部的機場管制、勞動部的外勞宿舍、教育部的學校疫苗接種、中華郵政的口罩酒精配送，以及做為集中檢疫所的軍方營舍，此次邀請李孟諺擔任顧問，就是希望借重其過去長才，襄助團隊跨部會協調更有力。

防疫期間，行政團隊曾印製發放三倍券、五倍券用以振興經濟，知情人士說，三倍券、五倍券堪稱李孟諺公職生涯難忘經驗，因為當初原規劃以禮券支票的規格印製，並準備委託國內某紙廠負責印製，後來經提醒恐有偽造風險，計畫臨時喊卡，改提高到鈔票規格，緊急請央行從德國進口鈔票紙張，交由印製廠全力趕工印製。

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知情人士表示，三倍券、五倍券能夠上路，就是李孟諺協調央行印製、進口紙張、超商領取流程，財政部和數位部建置官網、中華郵政負責配送，再請法務部協調監所幫忙包裝票券，從發行、領取到回收，過程非常順利，也獲得民眾高度滿意。

這名人士還說，後來三倍券、五倍券票面高達20幾道防偽設計，也讓犯罪集團無法得逞，縱使曾有假券也很輕易就被辨識、破獲。（編輯：翟思嘉）1140307