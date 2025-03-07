協助藍反罷免？黃國昌：以最大善意誠意敞開大門

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者郭建伸台北7日電）外界關注民眾黨主席黃國昌是否可能替國民黨立委站台反罷免，黃國昌今天表示，若不同政黨有相互協助的必要，民眾黨會以最大善意、誠意敞開大門，如同他曾呼籲支持者站出來，投下基隆市長謝國樑罷免案反對票。

3月8日是國際婦女節，民眾黨立法院黨團今天舉行「獻給darling，感謝有妳」記者會，由黨團的男立委親手包裝花束送給女立委，感謝女立委過去一年的衝鋒陷陣。活動結束後，民眾黨團總召黃國昌也與黨團成員，在現場接受媒體訪問。

民眾黨立法院黨團7日舉辦「獻給darling 感謝有妳」國際婦女節快樂記者會，黨團總召黃國昌（左3）與立委張啓楷（左2）、林國成（右2）親自包裝花束，送給黃珊珊（左）、林憶君（右3）、陳昭姿（右）。中央社記者謝佳璋攝 114年3月7日

媒體詢問，如何看待前交通部長李孟諺擔任行政院顧問。黃國昌表示，李孟諺可能不只私德問題，在行政院擔任要職期間，還跟涉入弊案的前遠航董事長張綱維過從甚密。

黃國昌批評，先前協助im.B主嫌脫產的陳振坤，就曾任行政院顧問，顯然行政院長卓榮泰沒有從過去經驗得到教訓，「難道只要是民進黨、新潮流的，怎麼樣都沒關係嗎？」民眾黨團沒辦法認同卓內閣濫用國家名器。

媒體也詢問何時與國民黨團三長碰面。黃國昌表示，雙方先前已經碰面，優先法案在7大領域有交集，包含國定假日法、外送員權益保障專法、住宅法修正案、刑事訴訟法及廢止娛樂稅法等，新會期兩個黨團將共同推動。

此外，媒體詢問如何看待這次大罷免，以及是否有收到國民黨邀約站台反罷免。黃國昌說，有關大罷免，請總統賴清德以台灣和蒼生為念，台灣要解決的問題太多，美國總統川普（Donald Trump）上台後雷厲風行，但台灣政府一天到晚搞罷免，希望賴總統想想，這是一個執政者該做的事情嗎。

黃國昌表示，民眾黨的立場是要深化台灣民主、反對綠色威權，國民黨如何決策，都尊重他們黨內民主程序。

透過 Google News 追蹤中央社

黃國昌指出，未來若不同政黨間有相互協助的必要，民眾黨會以最大的善意、誠意敞開大門，就如同基隆市長謝國樑面對罷免時，他也曾呼籲支持者站出來投下反對票，當時民眾黨立委林國成、張啓楷也都到基隆幫忙，事後謝國樑也客氣致謝。

黃國昌強調，台灣現在真正該做的事情，是解決產業、人民所面臨的問題，跟生活上面的痛苦。（編輯：林興盟）1140307