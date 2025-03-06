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政院：李孟諺擁工程、水利專長 依法任用為顧問

2025/3/6 19:49（3/6 20:35 更新）
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前交通部長李孟諺。（中央社檔案照片）
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（中央社記者賴于榛台北6日電）媒體報導，前交通部長李孟諺近日回到政院擔任顧問。政院人士表示，李孟諺具工程、水利專長，也是公務人員特種考試技術人員考試乙等考試土木工程科及格，為借重其長才，因此依法任用為顧問。

李孟諺去年8月遭爆婚外情，旋即請辭獲准，當時他接掌交通部僅92天。網路媒體今天報導指出，李孟諺近日回到行政團隊，擔任行政院顧問。

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政院人士對此表示，李孟諺具公務人員任用資格，有豐富基層經驗，政院為借重其長才，因此依「公務人員任用法」等相關規定任用為政院顧問。

政院人士進一步解釋，李孟諺是公務人員特種考試技術人員考試乙等考試土木工程科及格，曾擔任台北縣政府副局長、秘書、工程會副處長、台北市政府工務局衛生下水道工程處處長、台南市政府水利局局長、台南市政府秘書長、台南市代理市長、政院秘書長及交通部長等職務，具工程、水利專長，有豐富基層經驗，政院才會依「公務人員任用法」等相關規定任用。（編輯：林興盟）1140306

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