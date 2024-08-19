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交通部長李孟諺被爆婚外情 政院：准予辭職

2024/8/19 15:32（8/19 15:47 更新）
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交通部長李孟諺（圖）被爆料曾有長達10年的婚外情，向行政院長卓榮泰請辭獲准。（中央社檔案照片）
交通部長李孟諺（圖）被爆料曾有長達10年的婚外情，向行政院長卓榮泰請辭獲准。（中央社檔案照片）
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（中央社記者葉素萍台北19日電）交通部長李孟諺今天被爆料曾有長達10年的婚外情，已向總統賴清德及行政院長卓榮泰口頭請辭。卓榮泰今天肯定李孟諺公務表現優異，尊重李孟諺個人意願，並肯定其勇於面對的態度，准予辭職。

交通部長李孟諺

李孟諺小檔案

  • 生日：1966年12月12日
  • 學歷：中興大學環境工程學系學士、荷蘭國際水利環境工程學院土木工程學系衛生工程組碩士
  • 經歷：台北縣（現為新北市）政府水利局代理局長、台南市政府水利局局長、台南市政府代理市長、行政院秘書長、交通部部長
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被爆料曾有長達10年的婚外情，李孟諺今天發布聲明指出，對個人過去行為造成太太與家人的莫大困擾，以及導致社會大眾觀感不佳，他由衷表達最深歉意，今天下午已向賴總統及卓榮泰口頭請辭。

行政院發言人陳世凱今天向媒體表示，卓榮泰感謝李孟諺自擔任公職以來戮力從公，不僅過往在任職行政院秘書長期間協助政府推動多項重大國家建設、推行眾多福利措施，擔任交通部長期間除致力改善道路交通安全外，也接續處理0403花蓮震災後鐵公路及觀光產業重建事宜，並妥善因應凱米颱風風災道路交通災損復建事宜，公務表現優異值得肯定。

不過，陳世凱也說，為尊重李孟諺個人意願，並肯定其勇於面對態度，卓榮泰准予辭職。（編輯：蘇龍麒）1130819

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