交通部長李孟諺提6大施政願景 交通安全擺第一

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者汪淑芬台北23日電）交通部長李孟諺今天是上任後首次舉行部務會報，他提出6大施政願景，並以道路交通安全擺第一。

交通部發布新聞稿表示，為落實總統賴清德「人本交通 便捷台灣」政見及行政院長卓榮泰「誠意溝通 民眾優先」原則，交通業務涵蓋運輸、觀光、航空、港務、氣象及郵政等多領域，李孟諺於部務會報中，就交通業務提出6大施政理念，期待提供民眾安心友善，打造安全擺第一、便捷（效率）、平權、低碳交通環境及優質交通建設與服務。

李孟諺提出的6大施政目標首重建構道路交通安全，降低交通事故，他說將從工程、教育、監理及執法，強化道路交通安全網。

其次，李孟諺將推動台灣觀光亮點，帶動兆元產業，爭取國際觀光客來台，塑造台灣觀光新品牌，他希望營造環島百大亮點，使得國旅破億旅次。

李孟諺說，第3項施政目標是公共運輸，將以幸福綠色運輸為藍圖，提升智慧公共運輸系統及使用率；推動偏鄉交通平權，同時優化全國環島自行車路網，推動最後一哩路綠色運輸，打造台灣為自行車騎乘大國。

在交通路網建設部分，李孟諺說，將強化高快速公路網系統連接，改善幹線瓶頸路段及強化地方服務，健全海空港及重要科學或產業園區聯外，推動都會區道立體化及建構環島高效鐵道路網，並積極推動高鐵延伸。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

在空運及港務方面，李孟諺提出以優質海空運鏈結全世界，建構東亞航空樞紐為目標，建設國家航空門戶，持續推動第3航廈及跑道建設，使得機場服務再升級；同時形塑亞太智慧運籌中心，提升加值運轉效能。

在提升優質有感氣象服務方面，李孟諺說，將運用人工智慧及資料科學等新興科技，精進天氣、氣候、地震及異常大浪等的預警及防救效能，並為民眾提供優質有感氣象服務，觀測現代化、預報精緻化及服務多元化。（編輯：陳政偉）1130523