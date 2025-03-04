70民團挺大罷免：若執政黨不站出來會被人民唾棄

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（中央社記者陳俊華台北4日電）辜寬敏基金會等70個民間團體發起連署，聲援在最前線的罷免團體。辜寬敏基金會董事長王美琇今天表示，相信民進黨會用自己的方式支援罷免活動，總統賴清德、執政黨若看不到民主大浪潮，也會被人民唾棄。

中選會表示，截至3日，共32件國民黨立委罷免案可進入二階連署，12件民進黨立委罷免案未過門檻，待補件。

辜寬敏基金會、人本教育文教基金會、黑熊學院、台灣國等70個民間團體，共同發起「支援前線-NGOs響應大罷免」，今天在立法院舉行記者會。

王美琇指出，感謝公民團體願意站出來，成為罷免團體最堅強的後盾，一起打這場重要的民主聖戰；敬告國民黨執政縣市，不要用卑劣手段，干擾、恐嚇罷免團體或個人，否則只會激起更大的憤怒，讓罷免能量更加強大，正在形成民主大浪潮，「你們絕對擋不住」。

王美琇強調，台灣正面臨最危險的民主危機，憲法法院被凍結，就是國會獨裁的開始；藍白用最高門檻，沒收人民罷免權；通過財政收支劃分法最大目的，是要搬國家的錢餵養地方樁腳；國防預算也遭刪減、凍結，是向美國釋放錯誤訊息、讓中國有機可乘。

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黑熊學院執行長朱福銘提到，警察機關應該保護人民罷免遊行的權利，如果在各地濫用行政權干擾罷免，是完全不可以的，「要查水表的話，就來查黑熊學院」；罷免第二階段的每一刻都要不斷戰鬥，直到成功為止。

媒體詢問，是否認為賴總統應站出來、支持大罷免。王美琇回應，相信民進黨會用他們的方式，支援罷免活動，賴總統有自己的研判，「如果他看不到這個民主的大浪潮，這個執政黨就不配當執政黨；執政黨應該看到人民的憤怒，如果他們不投入，他們也會被人民唾棄」。（編輯：張若瑤）1140304