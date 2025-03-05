罷免案出現死人連署 中選會：各縣市戶政勾稽查對

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（中央社記者高華謙台北5日電）全國掀起罷免潮，但卻出現死亡連署。中選會今天說，這是由各縣市政府依戶政系統勾稽查對確認，併入各地選委會查對結果回報中選會，不是由中選會查對。

全國有32件國民黨立委罷免案可進入二階連署，另有12件民進黨立委罷免提議書未達門檻，且死亡連署總數超過千份，仍待補件。

中選會表示，罷免案件由各地方選委會與戶政事務所依法查對，並非中選會查對，而各地選委會主委則由各市縣正副首長或秘書長兼任，中選會是就各地查對結果予以審定。有人仍刻意捏造錯假訊息並藉網傳散布是中選會查對，與法律規定、實務運作不符。

中選會說，舉例來說，各界關心「往生者連署」的查對，是由各縣市政府戶政事務所負責，且是各縣市政府戶政事務所法定職責，都由各縣市政府依戶政系統勾稽查對確認，併入各地選委會查對結果回報中選會，不是由中選會查對。

中選會表示，因此，請各界勿一再否定各地選委會與戶政事務所依法行政辦理選務，更勿捏造選務錯假訊息而打擊全國各地依法行政的專任、兼職選務文官。

此外，媒體報導，國民黨質疑，目前第一階段罷免連署補件期間，中選會給予補件時間是10天，原本如果截止日期遇上週六、週日等假日，按常規作法，送件期限理應順延到週一。

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中選會說，依公職選罷法第5條第1項但書規定，除因天然災害政府機關停止上班外，截止日遇到週六、週日、國定假日或其他休息日時，不予延長。這是公職選罷法的特別規定，應優先適用，不適用行政程序法的普通規定或個別專家學者、法界人士個人理解，請各界勿再以訛傳訛。

中選會表示，以罷免案提議領銜人領取連署人名冊格式、或需補提提議人名冊等各該選務期間來說，都依前述條文的特別規定辦理。（編輯：蘇志宗）1140305