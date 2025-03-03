9件綠委罷免案一階未過遭批評 國民黨：現階段未介入

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（中央社記者劉冠廷台北3日電）中選會日前公布罷免案件查核結果，有9件民進黨立委罷免案則未達門檻，引發藍營支持者批評，國民黨發言人楊智伃今天說，黨中央策略目前一方面協助國民黨立委反惡罷，另一方面在罷免綠委部分，現階段政黨未介入，會用其他方式協助。

中選會公布各地罷免第一階段連署審查結果，有9件立委罷免案未達提議門檻。中廣前董事長趙少康日前表示，失敗的都是民進黨立委罷免案，國民黨怎麼可以這麼沒出息，如不能補足連署，真會被民進黨笑死。

楊智伃今天受訪表示，反罷免目前分兩部分，首先是黨中央成立的打惡罷戰隊，在成立後，積極聯繫各地在地議員，希望透過在地力量匯集到黨中央，幫助被提出罷免的藍委；黨中央也會成立律師團，透過法律力量成為國民黨立委後盾，揭露跟遏制這些違法的罷免募款行為，或是反串行為。

楊智伃指出，在罷免民進黨立委的部分，現階段都是民團為主，就是一些藍營青年自主發起的行動，因為沒經驗、組織，加上並非如罷藍委團體從去年就偷跑準備，所以起跑點不同，黨中央有預期會有補件的狀況，但至少補件還是在第一階段內，只要補件齊全，就可以順利通過罷免第一階段。

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楊智伃說，在野意見領袖提出批評或質疑，很感謝指教，也讓外界更關注罷免民進黨立委這件事，所以更應透過大家的力量，讓公民團體接下來在補件上能更順利，這幾天也看到罷免民進黨立委的連署站人數增加，很多人都開始號召要去連署，國民黨會協助傳遞這些資訊，但目前還沒有介入提供組織資源上。

楊智伃表示，黨中央的立場，現階段能做的是幫助國民黨立委在打擊惡罷的部分，罷免民進黨立委的部分，第一階段仍以公民團體自發性行動為主，接下來會再評估後續策略。（編輯：蘇龍麒、蘇志宗）1140303