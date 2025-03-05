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罷團衝二階連署設網站揭進度 曹興誠促驅逐紅色走狗

2025/3/5 12:34（3/5 13:16 更新）
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反共護台聯盟5日陪同多個罷免團體舉行記者會，包括前聯電董事長曹興誠（前左3）、民進黨立委沈伯洋（前右3）、網紅八炯（前左2）等人出席，呼籲民眾勇敢站出來進行二階連署。中央社記者高華謙攝 114年3月5日
反共護台聯盟5日陪同多個罷免團體舉行記者會，包括前聯電董事長曹興誠（前左3）、民進黨立委沈伯洋（前右3）、網紅八炯（前左2）等人出席，呼籲民眾勇敢站出來進行二階連署。中央社記者高華謙攝 114年3月5日
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（中央社記者高華謙台北5日電）多個罷免國民黨立委的團體今天舉行記者會，呼籲民眾勇敢站出來進行二階連署；接下來除了網紅閩南狼要出第2首歌推動罷免，民進黨立委沈伯洋說，已成立網站告知連署進度，也會成立宣講團到各地宣講。

全國有32件國民黨立委罷免案可進入二階連署，另有12件民進黨立委罷免案待補件。反共護台聯盟今天陪同多個罷免團體舉行記者會，包括前聯電董事長曹興誠、民進黨立委沈伯洋、網紅八炯、閩南狼、台灣人權工作者李明哲、雙清文教基金會董事長洪三雄、台灣東社發言人陳財能等人出席。

曹興誠表示，大家站出來是為保護國家，拒絕中共黑手顛覆台灣，國民黨還想轉移焦點說是藍綠對決，但國民黨已沒有資格代表反共的藍色，而是赤裸裸紅色，這次罷免就是藍綠合作驅逐紅色走狗；雖然他被醜化得很厲害，當然很生氣，但要化憤怒為力量，守住台灣真善美與民主自由。

八炯表示，前幾天罷團成員「阿美」被國民黨肉搜，既然國民黨想讓全台灣人變阿美，大家就勇敢站出來，不用怕，「國民黨今天不倒，我就繼續幹」。閩南狼則說，接下來他要出第2首歌，是罷免二部曲，請大家一起罷免舔共立委。

近期遭國民黨公布個資的罷團成員「阿美」表示，近期已聚集海外台灣人加入收件志工行列，目前已有140名海外志工報名，未來將在各國成立官網，以各國語言傳遞台灣不要親共國會立委。她也哽咽表示，普通公民竟要遭受政黨肉搜、公開個資，已到了泯滅人性的地步，這些威脅動作或許會使人恐懼，但他們絕不會退縮，只要有愈來愈多民眾支持連署，就離成功罷免那天更進一步。

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沈伯洋說，他是反共護國聯盟志工之一，目前已成立反共護國聯盟網站，會放上每個罷免資訊，讓大家知道這些立委做了什麼，也會告知連署進度與告急狀況等。接下來還會成立宣講團，實際到全國各地告訴大家國會發生什麼事，其他包括影片、民調都會持續支援。

沈伯洋表示，這件事不是政黨之爭，而是公民運動，希望國會回歸專業，因此他們應該跟著站出來做最強力後盾，並努力促成連署書站點、相關論述或地方活動等，政治工作就是他的本分，公民才是最偉大的人。（編輯：翟思嘉）1140305

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反共護台聯盟5日陪同多個罷免團體舉行記者會並表示，已成立網站告知連署進度，也會成立宣講團到各地宣講。中央社記者高華謙攝 114年3月5日
反共護台聯盟5日陪同多個罷免團體舉行記者會並表示，已成立網站告知連署進度，也會成立宣講團到各地宣講。中央社記者高華謙攝 114年3月5日
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