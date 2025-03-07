李孟諺回鍋 卓榮泰盼用專業成績向人民報告

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（中央社記者王揚宇台北7日電）前交通部長李孟諺去年8月遭爆婚外情，旋即請辭獲准，而他近日回到行政院擔任顧問，引發討論。行政院長卓榮泰今天受訪說，外界有質疑與考慮，因此他要求李孟諺用專業成績向人民做報告，也直接對他負責。

媒體報導，李孟諺近日回到行政院擔任顧問。政院人士表示，李孟諺具工程、水利專長，也是公務人員特種考試技術人員考試乙等考試土木工程科及格，為借重其長才，因此依法任用為顧問。

卓榮泰今天率領行政院各部會首長赴立法院進行施政報告並備質詢。卓榮泰會前接受媒體聯訪，針對李孟諺回鍋擔任行政院顧問，在野黨質疑賴政府用人唯親等議題，作相關說明。

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卓榮泰表示，李孟諺在交通部長及所有公職生涯中，充分表現出工程、水利方面的專業，也得到很多人的稱讚，而李孟諺基於個人因素離開團隊，但在未來均衡台灣跟更多治水工程方面，期待也信賴李孟諺用專業來協助他。

卓榮泰說，他也知道外界有些質疑與考慮，因此要求李孟諺用專業展現的成績向民眾做報告，直接對他負責。（編輯：蘇龍麒）1140307