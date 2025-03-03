加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
歐盟打造烏克蘭成鋼鐵豪豬 4大措施挺基輔
首頁 / 政治

罷免案32藍委一階過關 吳思瑤等12綠委待補件

2025/3/3 18:18
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者高華謙台北3日電）中選會說，今天新增13件立委罷免案一階過關，另3件未達門檻。據了解，通過者皆為國民黨立委，未通過者為吳思瑤等3名民進黨立委。截至今天，共32件國民黨立委罷免案可進入二階連署，12件民進黨立委罷免案未過門檻，待補件。

據了解，中選會最新一波審核通過名單，包括國民黨立委林德福、張智倫、楊瓊瓔、洪孟楷、羅明才、徐巧芯、賴士葆、廖先翔、徐欣瑩、林思銘、江啟臣、羅智強、謝衣鳯共13人。

至於3件未達提議門檻為民進黨立委吳思瑤、吳沛憶與陳瑩罷免案，補提以1次為限。

除此之外，先前經中選會一階審核通過名單包括國民黨立委王鴻薇、李彥秀、葉元之、牛煦庭、涂權吉、魯明哲、萬美玲、呂玉玲、邱若華、鄭正鈐、游顥、馬文君、顏寬恒、廖偉翔、黃健豪、羅廷瑋、丁學忠、黃建賓、傅崐萁共19人，以及遭停職的新竹市長高虹安，另還有民進黨南投縣議員蔡銘軒、陳玉鈴。

先前未通過的9案則為民進黨立委伍麗華、張宏陸、蘇巧慧、李坤城、蔡其昌、何欣純、陳冠廷、林俊憲、王定宇，尚待補件。

目前立委罷免案方面，僅剩無黨籍立委陳超明；國民黨立委邱鎮軍、林沛祥；民進黨立委黃捷、許智傑、王美惠、吳琪銘與陳俊宇結果尚未出爐。

多個罷免團體趕在公職人員選舉罷免法修正條文2月20日生效前，遞交第一階段罷免提議書。中選會共收到64案罷免案送件，其中54案為立委（部分為罷免對象為同1人，或經不予受理程序後重行送件），1案為縣市長罷免案，9案為縣市議員罷免案。

google news透過 Google News追蹤中央社

根據中選會網站，符合門檻規定者，在審議通過後函請提議領銜人於文到次日起10日內至中選會領取連署人名冊格式。如不符門檻規定，則會請其補提，補提以1次為限。

根據中選會網站，罷免程序為提議、連署與投票3大階段。第1階段提議人數需達原選舉區選舉人總數1%以上，中選會收件後，會在25天內查對提議人名冊是否正確；若進入第2階段連署，連署人數應為原選舉區選舉人總數10%以上，徵求連署書期限為60天，且提議人不得與連署人重複；若進入第3階段投票，有效同意票數須多於不同意票數，且同意票數達原選舉區選舉人總數1/4以上，才算罷免通過。（編輯：謝佳珍）1140303

吳思瑤
花蓮退休老師葉春蓮嗆聲傅崐萁被請出場 民進黨團聲援吳思瑤：罷免案若成案 賴清德會出面挺遭惡罷綠委
陳瑩
罷免案地方查對增13藍委一階達標 待中選會最終審定趙少康批9件罷免案一階未過沒出息 藍籲支持反惡罷
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

197
更多編輯台推薦新聞：