鋼鐵傘兵秦良丰復健4年 成功自行翻身[影]

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2018年漢光演習期間受傷的傘兵秦良丰目前持續復健，他的父親秦天人近日在臉書上分享秦良丰自行翻身成功影片。（圖取自秦天人臉書facebook.com）

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（中央社記者蘇木春台中15日電）2018年漢光演習期間受傷的傘兵秦良丰目前持續復健，他的父親秦天人近日在臉書上分享秦良丰自行翻身成功影片，「達成這最艱難的第一步」，並感謝在他身邊幫助的人。

隸屬於陸軍特戰指揮部特3營的秦良丰，4年前參與漢光操演從飛行高度1300呎的C-130力士型運輸機跳傘，因主傘張傘不完全、副傘吃風不足，直接落地，一度昏迷、癱瘓，但他以堅強的意志進行復健，被人稱作「鋼鐵傘兵」，總統蔡英文也曾親自探視秦良丰的復健狀況。

秦良丰的父親秦天人，近日在臉書上分享秦良丰近況，並貼出秦良丰身在復健台上，自行翻身成功的影片。

「4年多了！」秦天人表示，秦良丰終於達成了這最艱難的第一步，這段路走得不容易，尤其是這段期間因為COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情關係，無法去醫院陪伴，「很高興你沒有放棄，謝謝你又給了爸爸媽媽希望」，也感謝一直在秦良丰身邊幫助的人。

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曾治療秦良丰的童綜合醫院副院長吳肇鑫也在臉書轉貼影片並表示，4年多來，秦良丰不斷克服萬難，承受絕大多數人難以跨越的復健治療。「當年我們團隊誠摯地拜託他，為了自己、為了家人、也為了讓許多脊髓損傷病友」，可以看到微微一線希望真的有機會實現，他一定要堅持到底，挺身而出。

吳肇鑫說，秦良丰早就已經不是只能臥床的病人，順利翻身後，更期待他可以時來運轉，成功走向人生道路。（編輯：謝雅竹）1110615