「空降神兵」記錄航特部80載 出版動念源自秦良丰

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（中央社記者楊堯茹台北23日電）新書「空降神兵」記錄航特部從無到有，並選在建軍81週年前夕出版，黎明文化董事長黃國明今天表示，動念出版除了航特部的特殊性，更是對「生命鬥士」秦良丰的感慨，遂牽線由軍事專欄作家黃竣民撰寫。

「空降神兵」記載陸軍航特部隊建軍逾80年，自抗戰期間在雲南昆明成立的空降部隊，到在台期間整合成特戰部隊、陸航部隊以及外島兩棲偵察部隊，如今演變成如同美國「綠扁帽」、「海豹」、「傘降救援隊」般的高專業三棲作戰部隊。

黎明文化今天下午舉辦新書發表會，黎明文化董事長、前航特部中將指揮官黃國明表示，出版這本書不是臨時起意，早在離開航特部前就起心動念，原因是航特部相當特殊，地面、天上、水域都有涉及。

軍事專欄作家黃竣民分享說，因黃國明牽線才開始書寫這本書，黃國明對傘兵秦良丰的故事很有感慨。他也曾前往國軍802高雄總醫院見了秦良丰，期望秦良丰能成為台灣版的萊普科夫斯基（Erich Lepkowski），體殘仍以跳傘創下世界紀錄。

談及書寫過程，黃竣民指出，能留下文獻紀錄的是歷史，沒能留下文字的只是回憶，秉持此信念挺過故事搜集過程的艱難、吃到的閉門羹，也曾前往美國搜集資料，包括352張珍貴歷史照片。

「空降神兵」書中爬梳歷年包括開平首戰、涼山特勤隊、軍法官參與美軍空跳等精彩故事。

黃竣民表示，傘兵都是「拔階從『滾』開始」，目前營區已從大武營區移到「新家」大聖西營區；他特別提到，美國一直到1973年才有女性傘兵受訓，日本自衛隊則是到2020年，中華民國早在1967年就有女性傘兵，之後還有女性突擊兵謝淑貞，在男女平權一直走在比較前面。

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黃國明也預告，航特部歷史悠長，目前規劃由「陸航建軍史話」作者徐仲傑撰寫第2部航特部故事，相關歷史將更完整。

陸軍航空特戰指揮部民國107年5月在台中清泉崗基地執行反空降跳傘操演時，下士秦良丰在高度1300呎從C-130運輸機跳傘，因主傘張傘不完全、副傘吃風不足，直接落地，到醫院前心肺功能停止被搶救回來，事後憑藉毅力復健，如今已可慢速行走，堪稱奇蹟。（編輯：林興盟）1140323

「空降神兵：航空特戰80載」新書發表會台北場23日下午在黎明書局舉行，作者黃竣民（圖）出席介紹新書內容，帶領讀者了解台灣空降特戰部隊發展史。中央社記者張皓安攝 114年3月23日

黎明文化董事長黃國明（圖）23日在台北出席「空降神兵：航空特戰80載」新書發表會，他表示，該書資料搜集嚴謹，從中華民國傘兵，一直到現在航空特戰指揮部，建軍發展史相當完整。中央社記者張皓安攝 114年3月23日