實戰化射擊訓練擬明年全面實施 總統花蓮視導成效

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（中央社記者游凱翔花蓮6日電）總統蔡英文今天前往花蓮視導花防部機步營，瞭解試行階段的「實戰化射擊訓練」成效。有別於過去定點、特定姿勢射擊，實戰化射擊訓練透過多種姿勢、掩體射擊，有效強化接戰能力，預計明年元月於全台陸軍部隊實施。

中秋節將屆，蔡總統上午赴花蓮，分別前往「花防部機步營暨空軍第三後勤指揮部附件修製廠」（南埔營區）、「海軍海鋒七中隊」（固海營區）、「空軍防空暨飛彈第六一三營」（花蓮基地）、「空軍第五戰術混合聯隊」（花蓮基地）視導，並頒發加菜金慰勉官兵。

陸軍機步營官兵在南埔營區訓練廣場展示目前仍在試行與驗證階段的「實戰化射擊訓練」流程，在掩體變換姿勢射擊空包彈，貼近戰場實況；官兵完成射擊後並高舉「花防部戰力強」看牌，與蔡總統合影。

機步營機步二連連長褚克彥解釋，實戰化射擊訓練與過往射擊訓練相比更具挑戰性，原因在於，以往都在定點以特定姿勢射擊，但這項新訓練會有接敵動作，透過掩體、變化射擊訓練各種不同姿勢。

陸軍戰士在實戰化射擊訓練中2人1組交互掩護進入掩體，進入射擊區後，透過立姿、跪姿、臥姿射擊，而且彈匣中有一發「假彈」，目的是訓練官兵遭遇槍械故障時的即時排除能力。今天的訓練過程以縮短距離方式，模擬75公尺、175公尺射擊，並取得射擊簽證。

軍方人士告訴中央社記者，實戰化射擊訓練目前仍在試行與驗證階段，如果成效良好，預計明年元月在全台陸軍部隊實施，將能有效強化官兵的接戰能力。（編輯：郭無患）1110906