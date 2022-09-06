四川餘震不斷 安置逾5萬人出動6500軍警救災

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四川5日發生規模6.8地震，相關地區安置逾5萬人，另出動約6500名軍警前往災區救災。圖為搜救隊協助受困民眾。（圖取自中國森林消防微博weibo.com）

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（中央社台北6日電）四川甘孜州瀘定縣昨天發生規模6.8地震，目前為止造成46人死亡、逾140人輕重傷；因餘震不斷，相關地區安置逾5萬人，另出動約6500名軍警前往災區救災。

中新網今天報導，5日發生在四川甘孜州瀘定縣的規模6.8地震，截至當晚8時30分，已造成46人死亡、16人失聯。另甘孜州重傷64人，輕傷82人，詳細傷亡情況還在進一步統計中。

四川地震局分析，主震發生後餘震不斷，截至今早7時，共記錄到規模3.0及以上餘震10次，其中最大餘震為規模4.2，另規模3.0至3.9地震9次。

中國四川規模6.8地震造成碎石掉落，多處道路中斷。（圖取自中國地震台網速報微博weibo.com）

餘震不斷當局加緊進行居民避險轉移，包括甘孜州、雅安市共已安置5萬餘人。

為搶救災情，目前累計出動解放軍和武警部隊、消防救援、森林消防、通訊電力、醫療救援等各類救援力量約6500人，另調來4架直升機、2架無人機前往災區進行空中救援及災情偵查工作。

中共總書記習近平昨天指示，瀘定縣地震造成重大人員傷亡，要把搶救生命作為首要任務，全力救援受災群眾，最大限度減少人員傷亡。

瀘定縣官方昨天表示，地震發生後道路交通受損比較嚴重，因沿途都是高山峽谷，隨時都有落石，救援醫療人員繞道後，陸續到達震央災情災區，但通訊和停電還是嚴重的問題。

截至今早6時，地震造成多座變電站受損，約4萬3000戶用電受到影響。

由於災情嚴重，中國國務院抗震救災指揮部辦公室、應急管理部將國家地震應急響應級別提升至二級。國家減災委、應急管理部將國家救災應急響應級別提升至三級。（編輯：唐佩君/周慧盈）1110906