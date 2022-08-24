更多編輯台推薦新聞：
俄烏戰火6個月釀難民危機、全球經濟惡化 各方代價一次看
國際

俄烏戰火6個月釀難民危機、全球經濟惡化 各方代價一次看

新疆再教育營倖存者：囚3年被逼唱紅歌 北京持續建營地
兩岸

新疆再教育營倖存者：囚3年被逼唱紅歌 北京持續建營地

米其林必比登推薦名單首納台南高雄 4都59家新入選
生活

米其林必比登推薦名單首納台南高雄 4都59家新入選

開學後同學確診我可以上課嗎？9/12防疫新制一次看
生活

開學後同學確診我可以上課嗎？9/12防疫新制一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際

印尼蘇門答臘規模6.3強震 民眾驚慌幸未傳災情

2022/8/24 09:50（8/24 10:30 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
印尼蘇門答臘島南部外海（星號處為震央）發生強震，規模達6.3，當局尚未接獲任何災損或傷亡的通報。（圖取自美國地質調查所網頁earthquake.usgs.gov）
印尼蘇門答臘島南部外海（星號處為震央）發生強震，規模達6.3，當局尚未接獲任何災損或傷亡的通報。（圖取自美國地質調查所網頁earthquake.usgs.gov）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社雅加達24日綜合外電報導）印尼蘇門答臘島南部外海發生強震，當局評估後續影響之際，指出截至午夜為止，他們尚未接獲任何災損或傷亡的通報。

路透社報導，印尼氣象氣候暨地球物理局（BMKG）表示，昨天晚間9時31分的這起地震規模達6.3，震央在距離班古魯省（Bengkulu）城鎮曼納（Manna）80公里處，震源深度52公里。

曼納位在首都雅加達西北方，兩地距離約600公里。

印尼國家災害應變總署（BNPB）在聲明中表示，蘇門答臘南部沿岸的居民感受到2到6秒的震動，有些人因此驚慌奪門而出。

班古魯省地方官員說：「搖晃得很厲害。」

法新社報導，所幸尚未立即傳出災損或傷亡，當局也未發布海嘯警報。

印尼氣象氣候暨地球物理局建議民眾「留心可能的餘震」。

印尼上一次地牛大翻身發生在3月，一起規模6.7強震襲擊蘇門答臘島西岸，之後發生多起餘震。

而2004年蘇門答臘外海一起規模9.1的強震引發海嘯，印度洋周圍國家有22萬人死亡，包括在印尼的約17萬人。（譯者：李晉緯/核稿：蔡佳敏）1110824

延伸閱讀
外海地震估台北震度3級實際卻無感 氣象局：震央遠又深有誤差東加火山爆發 創現代儀器記錄以來最大規模爆炸印尼梅拉比火山大噴發後11年 人與自然共存
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族