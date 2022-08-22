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基隆外海地震預估與測報落差 氣象局：震央遠又深

2022/8/22 12:23
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（中央社記者張雄風台北22日電）基隆市外海今天上午發生規模5.7地震。有民眾指氣象局地震測報APP原預估台北震度3級，但實際上未感受震度。氣象局解釋，主要是震央「又遠又深」，因此一定會有誤差。

根據中央氣象局地震測報中心最新訊息，今天上午10時53分在基隆市政府東方182.1公里（位於台灣東北部海域）發生芮氏規模5.7地震，地震深度161.5公里，最大震度花蓮縣地區2級。

然而，氣象局地震測報APP強震即時警報通知，原預估在宜蘭、基隆、台北、新北等地區可能達震度3級。地震測報中心主任陳國昌告訴中央記者，由於這個地震「又遠又深」，因此一定會有預估上的誤差。

陳國昌進一步解釋，目前預測系統主要針對陸地、近海及深度30公里範圍內的地震較能精準掌握，但類似今天既遠又深的地震，100%會出現誤差；但僅只有在手機APP中通報，並未發布PWS（災防告警訊息）或電視台推播。

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陳國昌說，目前的災防告警重點是「可能發生災情的地震」為主，本次地震雖然最後實際測報一開始的預報有差距，但對民眾影響不大，這是目前科學上限制，若是太過於執著於這些資訊，反而影響到重要的資訊，是划不來的。

陳國昌強調，類似今天這樣的地震，其實發生後對台灣也不會有災損，現在的儀器能測報到地震發生即可，但若要精進至完全準確的預報，在人力、物力上需要投注相當多資源。（編輯：陳政偉）1110822

陳國昌
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