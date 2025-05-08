彭啓明：重啟核能不確定因素多 難納淨零選項

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（中央社記者汪淑芬台北8日電）環境部長彭啓明今天接受廣播電台POP Radio節目「POP撞新聞」專訪。針對重啟核能議題，他表示，以日本為例，重啟核能花錢、花時間，在台灣不確定因素多，難納淨零選項。

核三廠2號機將於17日除役，台灣正式進入非核家園，在野黨發起延役公投。

彭啓明說，核能安全並非環境部主管，他不預設立場，從淨零角度，歡迎低碳排的電力，但台灣的核能電廠40年前興建時，並無環評，沒有很好的斷層評估，如果要重啟，建議要比照現在環評的做法，也就是要做核廢料、地質安全、核安等完整評估。

彭啓明表示，國際上對核能機組有延役或重啟，也有淘汰，是看民眾共識而定，環境部在處理環評時常要面對正反兩方的衝撞，重啟核能可以開放討論，但應讓大家了解所需花費的時間和費用，他認為台灣的溝通成本很高。

彭啓明以日本申請重新啟用核電廠為例，光是1個機組的審查程序，最短2年，最長11年，平均都要5、6年，花費從新台幣400多億元到1000多億元，花錢也花時間。

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彭啓明認為，重啟核能不確定因素太多，很難納入淨零選項。

至於核三廠2號機除役後，台灣的火力發電占比高達84%，主持人問占比是否太高，影響供電穩定性。彭啓明說，新加坡火力發電占比更高達95%，所以新加坡正努力想從澳洲拉1條4000公里的光電海纜，他認為未來能源要靠創新，台灣也可以討論，甚至發展氫能。（編輯：管中維）1140508