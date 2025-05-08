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上任將滿1年 彭啓明：1天當2天用不在乎何時下車

2025/5/8 10:11
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（中央社記者汪淑芬台北8日電）環境部長彭啓明今天接受廣播電台POP Radio節目「POP撞新聞」專訪，針對有訊息傳內閣恐改組，他表示，能到政府機關服務是榮耀，他1天當2天用、不在乎何時下車。

彭啓明上任將滿1年，他於受訪時說，能到政府機關服務是榮耀，他會努力達成長官交付使命，並1天當2天用，1屆當2屆用，義無反顧做下去，不憂慮任何變化，也不在乎何時下車，政府就是一棒接一棒。

彭啓明說，以前在民間，批評很容易，親自來政府部門做事就要想方法，情境不同，他相信大家眼睛都是雪亮的，他做事不分藍綠，未來一年工作方向，要讓淨零追上，並與國際接軌。

彭啓明也坦言，他來自民間，民間工作環境比政府部門好，也較無壓力，家人是期待他回到民間，較有生活品質，他希望4年就結束現在職務，這份工作用CP值來算划不來，但仍感謝政府找來幫忙。

彭啓明說，環境部升格前是環保署，國人印象就是開罰單，是個管制型單位；這1年來，他努力讓環境部有新的使命，並讓同仁理解，社會要進步，政府應與民間走在一起，環境部應幫助產業與民眾推動環保。

彭啓明談到，上任後推動垃圾不落地，已在全台設置1萬個吸菸筒，提供民眾丟棄菸蒂，目前的確看到一些改變；在整治垃圾山做法上，以前是每半年測量一次垃圾量，他認為不夠，現在是每週一次用無人機檢測，並協助地方管理。

彭啓明說，不是每個縣市首長都重視垃圾處理問題，但彰化縣長王惠美就做得很好，很認真面對，強制實施分類垃圾破袋檢查，成功減少垃圾量。

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彭啓明表示，他任內要扭轉的觀念，即為不是所有東西都是廢棄物而是資源，都可回收循環再利用，如營建土石的去化，要用新的方法解決亂傾倒問題。

彭啓明也提到，收集畜牧業排泄物做沼氣發電，發展綠電，是一舉數得，花蓮與台南已有成功案例，希望未來能快速複製，目前靠政府補助，未來期望做到自負盈虧。（編輯：陳仁華）1140508

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